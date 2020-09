Magabiztosan egyenlített a Vegas a nyugati döntőben

A Vegas Golden Knights kedden 3-0-ra nyert a Dallas Stars elleni második mérkőzésen, így egyenlített az észak-amerikai jégkorongliga (NHL) Nyugati főcsoportjának döntőjében.

Az edmontoni mérkőzés előtt nagy kérdés volt, hogy a Las Vegas-i együttes megtalálja-e újra az alapszakaszban és a rájátszás első párharcában, illetve a másodiknak az első felében rá jellemző hatékony támadójátékát, vagy továbbra is gondja lesz a gólszerzéssel. Az első harmadban még az első meccsen látott arcát mutatta a Golden Knights, mely jól védekezett, de képtelen volt betalálni Anton Hudobin kapujába, a másodikban viszont tíz percen belül négyszer is túljárt az orosz kapus eszén. A négyből egyet – a kapus akadályozása miatt – ugyan a bírók visszavontak, de a 3-0-s előnyt a vegasi csapat egészen a meccs végéig meg tudta őrizni.

A nevadai kaszinóváros együttesében a kapuban újra Robin Lehner állt, aki az első meccsen a padról nézte, ahogy Marc-Andre Fleury kiváló teljesítménye ellenére is veszített csapata 1-0-ra. Ezúttal Lehner 24 védést mutatott be és a mostani rájátszásban negyedik kapott gól nélküli meccsét produkálta. A másik oldalon Hudobinnak a rosszul sikerült második harmad után át kellett adnia a helyét a háló előtt a 21 éves Jake Oettingernek, aki most mutatkozott be az NHL-ben és mind az öt lövést, amit kapott, védte. A ligában 55 éve nem fordult elő olyan, hogy egy kapus a nagydöntőt megelőző fordulóban játssza első mérkőzését karrierje során.

A Golden Knights legeredményesebbje az egy gólt szerző és egy gólpasszt adó Paul Stastny volt, mellette pedig William Karlsson és Tomas Nosek volt eredményes. A Vegas negyedik gólját – ami a harmadik volt a sorban – Shae Theodore ütötte, ám videózás miatt visszavonták a találatot, mert Max Pacioretty szabálytalanul akadályozta Hudobint.

A párharc harmadik mérkőzésére magyar idő szerint péntek hajnalban kerül sor, szintén Edmontonban.

Eredmény, Nyugati főcsoport, döntő, 2. mérkőzés: Dallas Stars-Vegas Golden Knights 0-3

A négy győzelemig tartó páraharc állása: 1-1

Forrás: MTI