Vasárnap a Níyregyháza jön az Előréhez

Az NB II.-es bajnokság 23. fordulójában a tabella tizedik helyén álló, eddig 29 pontot gyűjtött Békéscsaba 1912 Előre csapata vasárnap 14 órakor a nyolcadik helyezett Nyíregyháza együttesét fogadja a Kórház utcai stadionban. Az előző héten a lila-fehérek értékes döntetlent értek el a Vasas otthonában, míg a nyírségiek hazai pályán 5–3-ra kikaptak a Soroksár együttesétől.

A vasárnapi találkozón az Előre ha legyőzi vetélytársát, akkor megelőzi a tabellán. Nem lesz könnyű dolga a liláknak, hiszen a vendégek egységes csapatot alkotnak. A hazaiaknál több játékos is kisebb sérüléssel bajlódik, eltiltottja nincs a lila-fehér együttesnek.

Vasárnap 34. alkalommal találkozik a két csapat Békéscsabán. Tizenöt esetben a nyírségiek győztek, nyolcszor nyert az Előre, míg tíz meccsen döntetlen lett a végeredmény. Ősszel 3–0-ra a nyert hazai pályán a Nyíregyháza Hornyák Marcell, Sinanovics Sinan és Kártik Bálint góljaival. Vasárnap csak utóbbinak van esélye a gólszerzésre, mivel a legutóbb kiállított Hornyák Marcellt eltiltotta a szövetség, míg a korábban Csabán is megfordult Sinanovics begyűjtötte ötödik sárga lapját.

A télen a vendégekhez több labdarúgó is érkezett, így két kapus Ásványi Balázs (Puskás Akadémia), és Fadgyas Tamás (Újpest), a korábban az NB I-ben is szerepelt Patvaros Zsolt (Kecskemét), és a Diósgyőrben szerepelt Forgács Dávid. A Nyíregyházánál több volt csabai labdarúgó is található a keretben, így Sinanovics mellett Gyurján Bence, és Svedyuk Alex.

– Egy szervezett, harcos csapatot szeretnék látni a Békéscsaba ellen, mely hasonlóan támad mint legutóbb a Soroksár ellen, de teljesen más felfogásban védekezik. A felkészülési találkozókon bizonyította a csapat, hogy képes erre. Jó mérkőzést várok, nagy hagyománya van a két együttes összecsapásának, Békéscsabán mindig nehéz pontokat szerezni, de ez a célunk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, vannak eltiltottjaink, de elég hosszú ahhoz a keretünk, hogy egy masszív, jó együttest küldhessünk pályára, mely eredményes lehet – mondta Lengyel Roland, a vendégek vezetőedzője a nyírségiek honlapjának.