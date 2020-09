Több jó teljesítmény is kevésnek bizonyult

Mivel a Szanki OBSE és a BKV Előre SC elleni mérkőzést is csak később játssza le a Gyulai SE DIG-BUILD csapata, így a Békés megyeiek még csak a második találkozóján vannak túl. A 4. fordulóban a budapesti Dynamo SC ellen sem bizonyult sikeresnek a fürdővárosi gárda, az élbolyra tapadó házigazdák mindössze egy csapatpontot engedélyeztek Czégényéknek. A gyulaiaknál többen is jó teljesítményt nyújtottak, de amíg a harmadik párban gurító Nyári Krisztofer 522 fás eredménye csapatpontot ért, addig az 561-ig jutó Schriffert Dánielé nem, hiszen fővárosi ellenfele, Aranyosi László 568 fás eredményével még őt is túlszárnyalta.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Dynamo SC–Gyulai SE DIG-BUILD 7:1 (3351:3141) NB I.-es csapatbajnoki-mérkőzés, Budapest. Gyulai eredmények: Schriffert D. 561 fa, Egyed 497, Nyári 552, Deák 490, Czégény 522, Baksa 519. A 4. forduló további eredményei: NKM Gáz SE–Ceglédi Vasutas SE 7:1, Szolnoki MÁV SE–Vilati Eger SE 6:2, Chinoin SC–Salgózd TK 1,5:6,5, BKV Előre SC–Bátonyterenyei TK 7:1, Szanki OBSE–Szegvári Tekézők SE 2:6 A bajnokság állása: 1. Szegvári Tekézők SE 8 pont (26:6, 4 mérkőzés), 2. Szolnoki MÁV SE 8 (25:7, 4), 3. Salgózd TK 5 (19,5:12,5, 4), 4. Dynamo SC 5 (19:13, 4), 5. NKM Gáz SE 4 (18:14, 4), 6. Bátonyterenyei TK 4 (13:19, 4), 7. Vilati Eger SE 3 (13:11, 3), 8. Chinoin SC 2 (8,5:23, 5), 4), 9. BKV Előre SC 2 (8:8, 2), 10. Szanki OBSE 1 (8:16, 3), 11. Ceglédi Vasutas SE 0 (7:25, 4), 12. Gyulai SE DIG-BUILD 0 (3:13, 2).