Ötödször látja vendégül a város a világ legjobb fiatal fogatlovait

Mezőhegyesen a jövő héten, szeptember 4-e és 8-a között rendezik meg immáron ötödik alkalommal a fiatal fogatlovak világbajnokságát.

A Nemzetközi Lovas Szövetség (FEI) ötödször is a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t bízta meg a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságának rendezésével.

Az egykor a Kárpát-medence, Európa lótenyésztési bölcsőjének számító, 235 éves patinás intézmény az utóbbi évek innovatív szakmai, szellemi, infrastrukturális fejlesztéseivel, színvonalas rendezvényeivel ismét felkerült a nemzetközi lovasélet térképére.

A fiatal lovak mezőhegyesi megmérettetése jól illeszkedik a Magyar Lovas Szövetség nemzetközi versenyrendezési programjaihoz, sportdiplomáciai tevékenységéhez. Magyarország eddig 12 fogathajtó-világbajnokságot rendezett. E megtisztelő megbízás lovaskultúránknak, hagyományainknak, versenyrendezőink sokszor bizonyított szakavatott munkájának, messze földön híres szíves vendéglátásunknak és mindenekelőtt a világ fogatsportjában több mint fél évszázadon át kivívott sikereinknek szól – tudtuk meg prof. dr Fehér Károlytól, a világbajnokság sajtófőnökétől.

A végleges nevezés szerint 11 nemzet – amerikai, osztrák, cseh, görög, lengyel, lett, német, olasz, román, szlovák, magyar – harmincöt 5, 6 és 7 éves lova 26 hajtóval áll starthoz. A korábbi világbajnokságokon, 2015-ben 9 nemzet 37 lova indult, 2016-ban 8 nemzet 30, 2017-ben 8 nemzet 41, míg tavaly 7 nemzet 39 lova mérte össze tudását Mezőhegyesen.

Magyarország nyolc lóval, öt hajtóval szerepel az idei világbajnokságon. A mezőhegyesi, kettesfogat-hajtó országos bajnok, Papp János, védett történelmi nóniusz lófajtánkkal mindhárom korcsoportban starthoz áll. Érdekesség, hogy bakra ül Bozsik József négyesfogat-hajtó világbajnoki ezüst- és bronzérmes hajtó is.

A németek 6 lóval, 4 hajtóval, a lengyelek 5 lóval és 2 hajtóval érkeznek. Az érdeklődők igazi sztárparádét láthatnak, hiszen az elmúlt évi világbajnokság sikeres lovai és hajtói ismét Mezőhegyesen versenyeznek.

Az előzetes nevezések mögött sok az érdekesség. A fogatszakma nagy érdeklődéssel várja, az amerikaiak bizalommal indítják Impressive nevű 6 éves lovukat, hajtója Leslie Berndl.

Talán természetes, hogy a tavalyi három, dobogón végzett ötéves ló (1. Adele M, német; 2. Frombork, lengyel; 3. Finesse, osztrák) ott lesz a hatéves indulók között.

Az elmúlt évi sikeres hajtók közül itt lesz a Mezőhegyesre ötödik alkalommal érkező egyesfogat-hajtó világbajnok, a lengyel Bartlomiej Kwiatek és testvére, az egyesfogat-hajtó ezüstérmes, Weronika Kwiatek.

A tavalyi német világbajnok, ötéves lovat idén Jessica Wächter hajtja. A tavalyi ötéves ezüstérmes olasz ló hajtója Cristiano Cividini, a bronzérmes osztrák ló hajtója most is Alexander Bösch. Egy nagy név, a német világbajnok Maria Tischer hiányzik a reprezentatív névsorból. A rendszeresen visszatérő osztrák vendég, Andrea Dobretsberger most is lipicai lovat, a hatéves Favory Bonaserát hajtja.

A fogathajtósportban esélyt latolgatni különösen kockázatos – de kivétel van. A németek az előző négy világbajnokságon kiosztott 36 éremből 16-ot, 12 aranyéremből 9-et vittek haza. Toronymagas favoritok. Sikereik alapja a rájuk jellemző céltudatos tenyésztőmunka és az edzőtáborra alapozott tervszerű, felkészítő edzéssorozat.

A lengyelek 10 érmet, köztük 1 aranyat vívtak ki. A luxemburgiak két érme közül 1 az arany, a svájciak 1 aranyérmet nyertek.

A magyaroknak eddig egy bronzérem jutott. Csak bízhatunk benne, hogy a nemzetközi színvonalhoz vezető felzárkózás már most Mezőhegyesen megkezdődik. A kitűnő hazai példa adott: a magyar kettes- és négyesfogat-hajtóink a világ- és Európa- bajnokságokon 101 érmet, köztük 46 aranyat nyertek!

Szakmai vélemény szerint a vébén fellépni nemcsak presztízst jelent, hanem tenyésztési és üzleti lehetőség is. Az előző mezőhegyesi világbajnokságokon jó áron több ló kelt el.

A mezőhegyesi Papp János három lóval versenyez az idei világbajnokságon Fotó: ménesbirtok zrt.

A világbajnokság programja

Szeptember 4., szerda, 15.00: ünnepélyes megnyitó, rövid lovasműsor.

Szeptember 5., csütörtök, 9.00: 5–6–7 éves lovak kvalifikációs versenye.

Szeptember 6., péntek, 9.00: 5–6–7 éves lovak második kvalifikációs köre, 19.00 óra: szórakoztató műsor a nagyszínpadon.

Szeptember 7., szombat, 9.00: 5–6 és 7 éves lovak díjhajtó döntője.

Szeptember 8., vasárnap, 10.00: 5 éves lovak kombinált akadályhajtása. 6–7 éves lovak kombinált maratonhajtása.

Bajnokavató – díjátadás.