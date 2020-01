Márton Anita meglökheti a húsz métert is

A Győri AC kiválóan szervezett versenyével megkezdődött az idei versenyszezon a dobóatlétáknak. A szombati Újévi GYAC-kupa súlylökő viadalon bemutatkozott a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club világbajnok súlylökője, Márton Anita is, aki 18,03 méterre hajította a szert.

Márton Anita a Maximus SE sportolója, Veiland Violetta (15,22 méter) és a Szegedi VSE atlétája, Losonczi Blanka (12,86) előtt győzött.

– Nem számítottam ilyen eredményre – nyilatkozta Márton Anita a Magyar Atlétikai Szövetség honlapján. – Az volt a cél, hogy 17,50 körül dobjak, de erre több, mint fél métert sikerült rátenni. Örülök neki. Karácsony előtt két hetet Békéscsabán dolgoztunk kiváló körülmények között, a két ünnep között pedig Győrben készültünk. Mindent figyelembe véve az alapozás kiválóan sikerült. Kemény év elején vagyunk, hiszen a hazai versenyek mellett fedett pályás világbajnokság lesz Kínában, olimpia Japánban és szabadtéri Európa-bajnokság Párizsban. Nagyon bizakodó vagyok, fizikálisan minden rendben, és ha a technikát összerakjuk, akkor nem lehet akadálya a sikeres szereplésnek.

Anita edzője, Eperjesi László sem számolt 18 méteres dobással rögtön az év első versenyén.

– A hazai versenyek után jön a fedett pályás világbajnokság, és érzékelem, hogy mindenki arról beszél, hogy a húsz métert kellene elérnie Anitának. Mi is szeretünk erről beszélgetni, de most már jó lenne meg is dobni, és most olyan jó állapotban van fizikálisan, hogy idén akár sikerülhet is – jelentette ki Eperjesi László.

Solticz Kálmán edző vezetésével a csabaiak fiataljai sem hiányoztak az idény első versenyéről. A válogatott Csizmazia Áron idén korosztályt, így szert is váltott. A tavalyi 4 kilogrammos helyett 5 kg-os szerrel is jól szerepelt, kiválóan kezdte az idényt, de hozzá kell tenni, hogy ő inkább diszkoszvetésben kiváló.

A többi fiatal viharsarki versenyző is szép eredménnyel térhetett haza Győrből.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Női felnőtt: 1. Márton Anita 18,03 m. Serdülő leány: 2. Baukó Petra 10,75 m. Újonc: 4. Priskin Luca 7,13 m. Fiú ifjúsági: 2. Csizmazia Áron 13,84 m. Serdülő: 4. Gyaraki Benjámin Zsolt 13,52 m, 6. Priskin István 11,95 m.