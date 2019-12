Julebukktól jön az ajándék

Karácsonykor még a sportvil­ág is elcsendesedik, szereplői visszahúzódnak, együtt ünnepelve a szerettekkel, jó esetben itthon. De hogyan telik el az ádventi időszak és a karácsony az otthontól, hazától távol? Két fiatalt, a ma már edzőként dolgozó egykori tornász Lónai Hajnalkát és az atléta Novák Natáliát faggattuk.

Lónai Hajnalka, a korábbi válogatott békéscsabai tornásznő hét éve él Norvégiában, Oslóban, ahol már október végén megkezdődik a karácsonyi időszak.

– A boltokban már lehet venni mindenféle karácsonyi díszt, égősort, műfenyőt. Ilyenkor kerülnek fel a házakra az égősorok, de az utcák is ki vannak világítva – adott betekintést az északi ország karácsony előtti hangulatába Lónai Hajnalka. – November végén, december elején már feldíszítik a fákat. Jómagam is november végén állítottam fel a fenyőt, amit már akkor feldíszítettem.

Hajni elmondta, hogy az ádventi időszakra leginkább jellemző esemény a Julebord éj, amikor az munkahelyeken az összes dolgozó elmegy együtt vacsorázni. Ő két helyen is dolgozik, így két Julebordon is volt, ami nagy élményt jelentett, mert kötetlenebb formában is találkozhatott a munkatársaival, ehetett egy jót a norvég menüsorból, és nem utolsósorban szuper volt a hangulat. Az egyik legfőbb norvég karácsonyi étel a pinnekjøtt, ami szárított és sózott bárányborda.

– Én még nem kóstoltam, mert nem igazán tűnt étvágygerjesztőnek… A juleribbe karácsonyi borda, oldalas, amit karfiolpürével és párolt lila káposztával szoktak tálalni. Ezt már kóstoltam, és imádom is. Ráadásul egyszerű elkészíteni. Desszertnek tejberizst esznek eperlekvárral.

Az ádventi vásár Oslóban november végén kezdődött. Ilyenkor lehet jégkorcsolyázni, fel lehet ülni az óriáskerékre, ihatnak skandináv forralt bort, amit glöggnek hívnak és ehetnek jávorszarvasburgert, valamint karamellizált mandulát, utóbbi Hajni nagy kedvence.

Nagyon sokan a karácsony idején elutaznak Hytte városba, ami a hegyek között van, és ott töltik együtt az ünnepeket síeléssel összekötve.

– A norvégoknál nagyon fontos, hogy a szentestét együtt töltse a család a nagyszülőktől kezdve a kicsi gyerekekig – ismertette a norvégiai szenteste menetét Hajni. – Ilyenkor megvacsoráznak, énekelnek, majd kibontják az ajándékokat. Különbség a hazai szokásoktól, hogy nem a Télapó vagy a Mikulás hozza az ajándékokat, hanem a Julebukk, ami egy kecskeszerű lény, talán még a vikingek idejéből maradt meg. Egy másik érdekes teremtmény, a Jul Nisse is felbukkan karácsonykor, ami afféle gnóm, aki a háziállatokra vigyáz, és akinek zabkását kell hagyni, mert különben megtréfálja a gyerekeket. A legtöbb norvég ember számára a karácsony nagyon fontos esemény.

– Én a barátaimmal minden évben rendezek egy közös alkalmat, amikor együtt főzünk és mézeskalácsot készítünk – elevenítette fel a norvég ünnepeit Lónai Hajnalka, akinek jut ideje karácsonykor arra is, hogy hazajöjjön a szüleihez.

– Fontos számomra, hogy otthon töltsem a családommal a karácsonyi ünnepeket. Ekkor töltődöm fel igazán.

A középtávfutó Novák Natália korosztályos válogatottságig jutott, ígéretes pályafutását azonban egyesült államokbeli egyetemi tanulmányai miatt megszakította itthon.

– Idén lesz az első alkalom, hogy a családomtól, otthonomtól távol fogom tölteni az ünnepeket. Ez a harmadik évem, amit az Egyesült Államokban töltök – mondta a 21 esztendős békéscsabai atléta. – Az előző két évben Los Angelestől egy kicsit délre, Riverside-ban, a California Baptist University egyetemen tanultam filmkészítést. A harmadik egyetemi évemet viszont már San Franciscóban kezdtem, az Academy of Art University nevű egyetemen, ahol kommunikáció és média szakon tanulok. Idén karácsonyra az a tervem, hogy meglátogatom a barátaimat az előző egyetememről, a CBU-ról. Nem igazán láttam őket az utóbbi időben, ugyanis Riverside San Franciscótól 7-8 órás autóútra vagy 1 órás repülőútra található. Nagyon örülök, hogy végre újra láthatom őket.

Azt viszont sajnálja, hogy idén nem töltheti a szüleivel, testvéreivel, nagyszüleivel, unokatesóival, nagynénéivel az ünnepeket.

– Idén nem ehetek a mamák töltött káposztájából, halászlevéből se. Hiányozni fog a családi mézeskalács-készítés és a fadíszítés is. A rég nem látott barátaimmal sem fogok tudni a két ünnep között összefutni, és edzőmet, Tóth Sanyi bácsit, illetve a Békéscsabai Atlétikai Club csapatát sem fogom tudni meglátogatni. Lemaradok a hagyományos december 24-i Cooper-tesztről, valamint a minden évben megrendezett Szilveszteri Futógáláról is. Nem könnyű megbarátkozni ezekkel a gondolatokkal, de a lehető legtöbbet próbálom majd kihozni ebből a szituációból. Videóhívással becsatlakozok majd a családhoz karácsonykor, a barátaimhoz szilveszterkor. Túl sok itteni szokásról nem tudok egyelőre beszámolni, mivel, mint már említettem, ez lesz az első alkalom, hogy itt töltöm az ünnepeket.

Egy-két dolgot viszont hallottam az évek során, valamint az amerikai filmekből sok minden kiderül. Itt az ajándékok nem szenteste, hanem karácsony reggelén kerülnek kibontásra. És míg Magyarországon a Kisjézus hozza az ajándékokat, itt a Mikulás, a Santa Claus. Idén remélhetőleg több itteni szokást is megtapasztalok majd.