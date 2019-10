Harminc ország részvételével rendezik az ITF Taekwon-do Európa-bajnokságot Szarajevóban

Bosznia főváro-sában, Szarajevóban, a Sken-derija sports centerben rendezik meg október 10-től 13-ig az ITF Taekwon-do Ifjúsági és Felnőtt Európa-bajnokságot. A rendezvényre 30 ország 680 sportolója 1198 nevezést adott le. Azt már megszokhattuk, hogy egy jól felkészült, sikeréhes magyar válogatott utazik az aktuális világversenyre, s ebben a magyar válogatottban komoly szerepük van a Békés Megyei Harcművész Szövetséghez tartozó klubok versenyzőinek.

Gőzerővel folyt a felkészülés a nagy megmérettetésre. A magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Klub tagjai közül Süli Tamara erőtörésben Európa- és világbajnokként, Tamás Tímea és Tamás Boglárka Európa-kupa-győztesként vág neki az újabb kihívásnak. A versenyzők esélyesek arra, hogy nem üres kézzel jönnek haza. A battonyai Barátság SE is jó reményekkel vág neki a szarajevói viadalnak. Rádai Imre, Kurunczi Gábor és a nagy esélyesnek számító Mezei Nikolett éremtulajdonosként jöhetnek haza. Ehhez természetesen kell majd a szerencsés sorsolás is. Kedden és szerdán érkeztek a csapatok a viadalra, majd átestek a mérlegelésen. Szerdán lesz a versenybírói szeminárium és az edzők értekezlete is.

Csütörtökön 8.30-tól 18.00-ig tartanak a küzdelmek. Pénteken szintúgy, majd este rendezik meg az európai szövetség kongresszusát. Szombaton folytatódnak a küzdelmek, este pedig a gálát rendezik meg. Vasárnap rendezik a döntőket, majd a záróünnepséggel ér véget az Eb. Később jó hangulatú búcsúesten lazíthatnak a versenyzők.

A Békés megyei résztvevők. Edző: Tamás József magyar-bánhegyesi mester. A junior női csapatban mindhárom versenyszámban – küzdelem, erőtörés, speciáltörés – helyet kapott Mezei Nikolett. Kurunczi Gábor 70 kg-os felnőttküzdelemben szerepel. Mezei Nikolett a junioroknál 65 kg-os küzdelemben próbál szerencsét. Rádai Imre a felnőtterőtörésben bizonyíthat. Süli Tamara felnőtt-formagyakorlatban és erőtörésben, Tamás Tímea 56 kg-os küzdelemben, míg Tamás Boglárka 50 kg-os küzdelemben, illetve formagyakorlatban szerepel. A felnőtt női csapatban mindhárom versenyszámban helyet kap Tamás Tímea, Tamás Boglárka és Süli Tamara, míg a felnőttférficsapat tagja lesz Kurunczi Gábor és Rádai Imre.