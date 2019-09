Győzelemmel rajtoltak a viharsarkiak a Zöld csoportban

Sérüléshullám tizedelte meg a Békést, de rutinos emberek átlendítették a csapatot a holtpontokon.

Omnia Pub&Food Békés–Vásárhelyi Kosársuli 89:77 (19:14, 28:27, 18:26, 24:10)

Kosárlabda NB I B-s férfi mérkőzés, Zöld csoport. Békés, 300 néző. V.: Jurák, Bagi, Nepp. Békés: KOMA (26), KERTÉSZ (11/6), KRISZTICS (34/18), Vass 2), Szabó (2). Cs.: ADEBAYO (9/3), Balog G. (3), Farkas (2), Balog Á., Kiss, Nógrádi, Lógár. Edző: Balog Vilmos, Balog Lajos. A Hódmezővásárhely legjobb dobója: Molnár (18/3).

Amíg a 6 hetes felkészülési időszak szinte sérülésmentesen telt el a békésieknél, a rajt előtti héten megszaporodtak a gondok. Lógár Bence ujja szerdán megsérült, az U20-as keretből felkerülő Nógrádi Zsolt szintén szerdán szenvedett bokasérülést és két irányító, Kertész Dániel és Balog Gábor sem volt százszázalékos állapotban. A vásárhelyieknél a rutinos Rostás nem tartott csapatával és a sérült Kelemen Balázs sem öltözött át.

A hiányzók ellenére nagyon jó mérkőzést játszott a két csapat. Jobban kezdett a Vásárhely, néhány pontos vezetést szerzett, ám Krisztics vezetésével átvette a Békés az irányítást, aki három negyeden keresztül nem hibázott dobást, könnyed, felszabadult játéka sokat lendített a csapatán. Pedig a gondok csak szaporodtak a mérkőzés során. A 8. percben a héten igazolt magasembert, Szabó Norbertet is elveszítették a viharsarkiak, akinek a bokája sérült meg, így egyetlen magasembere maradt a házigazdának. Igaz, nem akármilyen. Koma Dániel szorgalmasan gyűjtötte a pontokat a palánk alatt, védői pedig a személyi hibákat. Perák és Hargitai az utolsó negyedben ki is pontozódott. Kertész hősiesen küzdött sérülése ellenére, védekezése, rutinja fontos tényezője volt a békési sikernek. A 3. negyedben a Vásárhely ugyan egy pillanatra átvette a vezetést, de sikerült rendezni a sorokat, s a 4. negyedben Adebayo eredményes támadójátékának is köszönhetően behúzta az első bajnokit a Békés. Bemutatkozott a felnőttek között a békési nevelésű Balog Ákos is.

Balog Vilmos: – Egy nagyon jól felkészített csapattal szemben tudtunk nyerni. Nem teljesen úgy alakult, ahogyan terveztük, hiszen hamar elveszítettük sérülés miatt két magas emberünket is, de a rutinos játékosaink extra teljesítménye átlendítette a csapatot a holtpontokon. Köszönjük a szurkolók buzdítását, nélkülük nem sikerült volna a győzelem. Sérültjeinknek pedig mihamarabbi felépülést kívánok!