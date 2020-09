Gyalogló országos bajnokságot és utcai futóversenyt rendeztek Csabán

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club vasárnap rendezte meg a megyeszékhelyen a Csaba Centernél a 41. Budapest Bank gyalogló országos bajnokságot, és a 26. Csaba Center Futógálát a Jókai és Petőfi utcán. Az időjárás kedvezett a versenyzőknek, hiszen nem volt meleg, és csapadék sem nehezítette a gyaloglók, és futók dolgát.

A gyaloglószámokban az ország szinte valamennyi versenyzője itt volt, hiszen a felnőtt 20 km-es egyéni és csapatbajnokság mellett, most rendezték meg a Fiatalkorúak Hosszútávú Országos Bajnokságát is. A házigazda békéscsabai gyaloglók kitettek magukért, hiszen a hölgyeknél három számban is bajnoki címet nyertek.

A 20 km-en győztes, válogatott, korábbi olimpikon Kovács Barbara a következőket mondta: – Életem második legjobb idejével értem célba. Az időeredmény a világranglistán a legjobb hatvan között van, ami lehetőséget adna a tokiói olimpiai indulásra, sajnos azonban mivel nem nemzetközi volt a verseny, így ezt az eredményt nem veszik figyelembe. Edzőmmel Tóth Sándor keményen dolgozunk, már sikerült javítanom a technikámon. Mivel ez volt az idei utolsó versenyem, egy kis pihenőt tartunk, majd október végén elkezdjük a felkészülést a 2021-es idényre.

Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC mesteredzője, a klub ügyvezető igazgatója: – Ismét bizonyítottuk, hogy jó versenyt tudunk rendezni. Sajnálom, hogy nem nemzetközi, olimpiai kvalifikációs ez a viadal, mert akkor Kovács Barbara egy jó eredménnyel kerülhetett volna fel a világranglistára. Biztos vagyok abban, hogy Barbara jövőre kiharcolja a tokiói indulás jogát. Zahorán Petra is remekül teljesített a 15 km-es szám győztese, 10 km-nél harminc másodperccel jobb eredményt ért el, mint a kenyai U20-as világbajnokság nevezési ideje. Harmadik országos bajnokunknak, Kovács Alexandrának nem volt ellenfele. Ami a futókat illeti, örülök, hogy ilyen sokat eljöttek, akik ismét egy hangulatos rendezvényen bizonyítottak.

A szervezők sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke így fogalmazott: – Ezzel a versennyel, és a mai fővárosi 10 km-es országos bajnoksággal gyakorlatilag befejeződik az idei szezon. A pandémiát úgy érzem jól kezelte a szövetség, az országos bajnokságokat megtudtuk rendezni. Békéscsabára mindig örömmel jövök, most is jól szervezett versenyt rendeztek.

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere: – Nagy öröm számomra, hogy körünkben köszönthetjük Márton Anitát, és a klub korábbi versenyzőjét Baji Balázst. Azon dolgozunk közösen a szövetséggel, hogy a Tünde Utcai Atlétikai Centrum további fejlesztései megvalósuljanak, hiszen a csabai klubban több száz fiatal sportol rendszeresen.

Dr. Ferenczi Attila önkormányzati képviselő, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club elnöke: – Összeállt a régi nagy csapat, hiszen Anita és Balázs újra itt van közöttünk. Az anyai örömök előtt álló Márton Anitának gratulálok, igazán csinos kismama, akit a a szülés után majd várunk vissza. Mi mindig figyelemmel kísérjük az utánpótláskorú fiataljaink eredményeit is, két tehetséges futó van itt most velünk, Nadj Levente, aki korosztályában s világ idei harmadik legjobb eredményével büszkélkedhet, valamint Steigerwald Ernő. Mi nemcsak a versenysportot támogatjuk, hanem a családi és amatőr sportot is, ezért örülök annak, hogy most is lesz utcai futóverseny, amelyen bárki rajthoz állhat, így lesznek diákok és felnőtt amatőrök is.

Ezt követően a rendezvény díszvendégei ajándékokat adtak át. Az olimpiai bronzérmes, és világbajnok súlylökő Márton Anita egy a riói olimpián általa viselt válogatott mezt adott át Nadj Leventének, és kívánt neki sikeres pályafutást. A világbajnoki bronzérmes gátfutó Baji Balázs egy 2017-ben általa használt szögescipőt nyújtott át Steigerwald Ernőnek.

Gyaloglás. Bajnokok, és Békés megyei helyezettek.

Női. Országos bajnokság. Felnőtt. 20 km: Kovács Barbara (Kopp Békéscsabai AC, edző: Tóth Sándor) 1:34:20. Csapat: Bp. Honvéd. Utánpótlás: Komoróczy Laura Petronella (Bp. Honvéd, edző: Urbán Ákos) 1:58:46.

Junior 15 km: Zahorán Petra (Kopp Békéscsabai AC, edző: Tóth Sándor) 1:16:33. Leány ifjúsági 10 km: Spiller Tiziana Kinga (Bp. Honvéd, edző: Urbán Ákos, Gál Géza) 49:30. Serdülő 5 km: Kovács Alexandra (Kopp Békéscsabai AC, edző: Urbanikné Rosza Mária) 24:52… 3. Bor Bernadett (Kopp Békéscsabai AC) 28:26…7. Sustik Barbara (Kopp Békéscsabai AC) 32:00. Gyermek I és II. kcs, 2 km: Kocsis Vanda (Miskolci Sportiskola, edző: Szűcs József, Sallai Anett).

Férfi. Országos bajnokság. 20 km: Helebrant Máté (Nyíregyháza, edző: Pokrovenszki József) 1:23:22. Csapat: Bp. Honvéd. Utánpótlás: Horváth Dániel (DSC-SI, edző: Perényi Gabriella, Nagy Tibor) 1:46,08. Junior 20 km: Tóth Norbert (Hunyadi DSE, edző, Őze Tibor) 1:30:49. Ifjúsági 15 km: Bánk Leon (Miskolci Sportiskola, edző: Szűcs József) 1:24:26.

Serdülő 8 km: Kocsis Bernát Bendegúz (Miskolci Sportiskola, edző: Szűcs József, Sallai Anett) 42:59. Újonc 5 km: Stefanovics Roland (Miskolci Sportiskola, edző: Szűcs József).

Futás. Eredmények. 7 km. Igazoltak. Férfi: 1. Karsai Gábor, 2. Zahorán Milán, 3. Molnár Balázs (mind Kopp Bcs. AC). Női: Zahorán Adrienn, 2. Bese Bettina (mind Kopp Bcs. AC).

Amatőrök. Férfi: 1. Szalai András, 2. Komáromi László, 3. Gera Imre. Női: 1. Gyebnár Éva, 2. Frankó Csilla, 3. Őze Virág. Családi váltó: 1. Nagy család, 2. Ollári család, 3. Együtt a legjobb.

Céges váltó (3×1000 m). Győztes: Bcs. Labdarúgó Akadémia.

Általános iskolások (5×1000 m). Győztesek. 3–4. o.: Bcs. AC. 5–6. o.: Bcs. AC. I. 7–8. o.: 1. Erzsébethelyi isk.