Füzesgyarmati győzelem született Körösladányban

A megye I. osztályú bajnokság listavezetője, és a NB III.-as pontvadászat Keleti csoportjának éllovasa tesztelt szerda este Körösladányban. A házigazdák mindvégig méltó partnerei voltak a gyarmatiaknak, így a nézők élvezetes, jó iramú 90 percet láthattak.

Körösladány MSK–Füzesgyarmati SK 2–4 (1–2)

Felkészülési-mérkőzés. Körösladány, 150 néző. V.: Bakos. Körösladány: Nagy B. – Szántó, Vicze D., Szabó Á., Prasler – Zelenyánszki, Ruzsa, Sipos – Burai, Balogh M., Kisari. Játszott még: Laksteter, Krajcs, Farkasinszki, Bartik, Malkócs, Boros. Edző: Fodor Sándor. Füzesgyarmat: Ivicsevics – Achim S., Benkő-Bíró, Raducu, Toca, Pataki – Székely, Achim Á., Máriusz, Kovács D. – Cigan. Játszott még: Kis Sz., Katona Gy., Fejes, Borbély, Fülöp, Erdős-Balizs, Török, Deák, Barna. Szakmai koordinátor: Boros Tibor. Vezetőedző: Csillag László.

A két csapat egyezsége alapján Körösladányban játszották le a mérkőzést. A gyarmati együttes most először volt füves pályán labdával, igaz ez csak egy-két játékosán érződött és hamar sikerült alkalmazkodniuk a gyephez.

A kezdeti tapogatózás után a vendégek előtt két helyzet is adódott, de ezek kimaradtak, majd egy jobb oldali centerezést a debütáló Kovács Dávid félollózó mozdulattal juttatott a kapuba (0–1). Tovább is növelhette volna előnyét a vendégcsapat, de két lehetősége is kimaradt. Jött viszont a válasz, miután egy kontrából Burai lépett ki, lövését még Ivicsevics hárította, de a kipattanót Kisari közelről bebelsőzte (1–1). Ezután is a hazaiak előtt adódott néhány lehetőség az újabb gólszerzésre, azt követően viszont a gyarmatiak visszavették az irányítást és hamarjában a vezetést is. Kovács Dávid vezette a kapusra a játékszert, két lövési kísérletét is blokkolta Nagy Bálint, de a második után felpattanó labdát már befejelte a földön fekvő hálóőr fölött (1–2).

A második félidő első harmada kiegyenlített játékot hozott. A 60. perc táján egy szögletből kipattanó labdát Radcucu Sorin lőtt kapásból a hálóba (1–3). Mindkét oldalon folyamatos cserék tördelték a játékot, az érdemi rész viszont ekkora eldőlt. A ladányaiak lelkesedése visszaesett, ezt kihasználva Cristian Cigan egy kiugratásból mattolta a hazaiak kapusát (1–4). A slusszpoén a hazaiaké volt, miután egy felívelésnél Laksteter használta ki a hátsó alakzat pillanatnyi bizonytalanságát és fejjel szépített (2–4).

A nem csak lelkesen, de helyenként jól is játszó hazaiak méltó partnerei voltak a Füzesgyarmatnak. G.: Kisari, Laksteter, ill. Kovács D. 2, Raducu, Cigan.

Fodor Sándor: – Nagyon hasznos mérkőzés volt, magas ritmusban játszott mindkét csapat. Tudtunk lépni ismét egyet előre a felkészülésben.

Boros Tibor: – Örülök annak, hogy végre élőfüvön játszhattunk. Páran igen visszafogott teljesítményt nyújtottak, ezért akadozott időnként a csapatjátékunk, de így sem kell szégyenkeznünk a produkciónk miatt. Végre győztes meccsen is lehetőséget adhattam ifjúsági korú labdarúgóinknak.