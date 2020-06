Fejlesztik a békéscsabai Tünde utcai atlétikai centrumot

Elkészültek a békéscsabai Tünde utcai atlétikai centrum felújításának engedélyezési tervei, melyeket a minap a Kórház utcai székházban mutattak be. Az 500 millió forintos fejlesztés első 100 milliós szakasza rövidesen megkezdődhet.

A Tünde utcai létesítmény felújításának terveit már a Magyar Atlétikai Szövetség is jóváhagyta. Az építkezés megkezdéséhez még a közbeszerzési eljárást kell kiírni, s ha meglesz a kivitelező, megkezdődhet a fejlesztés.

Marik Tibor békéscsabai önkormányzat sportberuházásokért felelős csoportvezetője elmondta, hogy az első ütemben a közművek, a parkolók létesítése, a futófolyosó előtti mobil lelátó elhelyezése, a lelátó alatti térburkolat kialakítása és a pályavilágítás kialakítása történik meg.

– A második ütemben az új főépület építése, és a meglévő felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó eredményjelzők és hangosítás létrehozása a terv, s ha ehhez érkezne akkora forrás, akkor a futófolyosó is megújulhat.

Ez utóbbihoz még el kell nyernie a városnak és a klubnak a szövetség, majd a kormányzat támogatását.

Varga Tamás alpolgármester hangsúlyozta, hogy a beruházás költségvetése optimális.

– A városban zajló többi fejlesztés mellett meg kell mutatnunk azt, hogy miért is fontos az atlétikai centrum fejlesztése. Ez nem könnyű, de olyan eredmények állnak a fejlesztés mögött, amellyel azt gondolom, hogy jól lehet érvelni. Ez egy remek, megalapozott terv. A legfontosabb, hogy a sportolók és a kilátogatók jó kiszolgálást kapjanak. Kelet-Magyarország atlétika központja jöhetne létre.

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az ország legkiválóbb egyesületei közé tartozó Kopp Békéscsabai Atlétikai Club nemcsak a versenyzőiről ismert, hanem nagyszerű szabadidős, családi rendezvényeiről is. A képviselő megjegyezte, hogy a hazai atlétikai szövetség mellett a kormányzat is nagyon fontos partnerük, amely majd biztosíthatja a szükséges forrásokat. Ezekhez a forrásokhoz azonban nem lehet egy összegben hozzájutni a koronavírus okozta gazdasági nehézségek miatt.

– A mai megbeszélés témája az volt, hogy miként lehetne ütemezni a fejlesztéseket, hogy néhány éven belül valóra váljanak az álmok. A sport terén már több fejlesztést is elvégeztünk, de számos fejlesztésen gondolkodik még a város és a kormányzat. Az önkormányzat a Modern Városok Program részeként aláírt egy szerződést a kormánnyal, amelynek már láthatóak az eredményei. Elkészült a Békéscsabai Röplabda Akadémia munkacsarnoka, zajlik a Sportok Háza projekt – mondta Herczeg Tamás. – Az atlétikai klub mellett több sportegyesülettel is egyeztettem az elmúlt időszakban. A Kórház utcai stadion fejlesztéseit sem fejezték még be, hiszen a régi lelátót még nem bontották le és építették újjá, illetve fejleszteni kellene a vizes sportágak öltözőit, továbbá napirenden van a városi uszoda kérdése is.

Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, a Kopp Békéscsabai AC társadalmi elnöke elmondta, hogy a város komoly forrásokat fordít a sportra, amelynek az atlétikai klub egyik markáns képviselője.

– A mindig jó hangulatú, kétnapos Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaratonnak köszönhetően pedig jelentős sportdiplomáciai szerepet játszik – jegyezte meg a sportvezető.