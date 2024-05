Pesti srácok ladányi vendégségben

A bronzéremért küzdő, ám a Vásárhellyel szemben 4 pontos hátrányba kerülő Körösladány a saját otthonában gyarapíthatja tovább pontjai számát. A BKV Előre lesz a vendége, amely az idény első felében szárnyalt, az utóbbi négy hét során viszont mindössze egyetlen pontot szerzett, igaz rendre az élmezőnyhöz tartozókkal játszott.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Természetesen nagyon szeretnénk bronzérmet, de be kell látnunk, hogy jelentős lépéshátrányban vagyunk. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az évad finisében is stabilan szerepeljünk, ahogy egész évben jellemző volt ránk, és ezzel minél többet kihozhassunk a bajnokságból. Aktuális ellenfelünk sok jó játékossal rendelkezik, úgymond tipikus pesti focit játszik. Kicsit furcsállom, hogy idegenben eredményesebben teljesít, mi persze saját közönségünk előtt igyekszünk megakadályozni, hogy tovább javítsa ezt a statisztikát. Az idény végéhez közeledve egyre több problémánk akad, hiszen Szilágyi megsérült Czirok József eltiltását tölti vasárnap, Raducu Sorin és Csicsely János játéka jelen állapotban erősen kérdéses.

Lesz-e bajnokavatás Szolnokon?

A csoport élén 10 pont előnnyel rendelkező Békéscsaba 1912 Előre rangadóból rangadóba utazik. Az ESMTK után ezúttal Szolnokon lépnek pályára a lilák, amely a tavaszi eredmények alapján a dobogó harmadik fokán állna, egyetlen ponttal a viharsarkiak és a Vásárhely mögé szorulva. Sikerével bebiztosíthatnák bajnoki címüket.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – A Szolnokról tavasszal csak jókat lehet mondani, odahaza és idegenben is sorra nyerik a meccseiket. Már odahaza is alaposan megszenvedtünk velük, azóta pedig tovább erősödtek, bizonyára mindent elkövetnek majd annak érdekében, hogy ismét megnehezítsék a dolgunkat. Mi viszont célegyenesbe kerültünk a bajnoki címért vívott versenyben, bízunk benne, hogy ezt is sikerül elérni hétvégén. Ha összejön, nyugodtabban tudnánk készülni az osztályozóra a hátralévő időben. Ráadásul nehéznek ígérkezik számunkra a bajnokság finise, de reményeink szerint a hátralévő feladatok csak tovább acélosítják majd a csapatunkat. Vannak gondjaink, mert lesznek hiányzóink. Sárga lapjai miatt nem számíthatunk Farkas Márk és Zvara Levente játékára, akadnak a fővárosi meccsből akadó kontakt sérültjeink, és újabban betegeink is. Nem tudni ki játszhat majd végül, ám most legalább kiderül, hogy milyen mélységű valójában a keretünk?

Pintér Norberték ősszel kétgólos hátrányból verték a Szolnokot, most sem lesz könnyű feladatuk. Fotó: Bencsik Ádám

Becsületbeli ügyként kezelik

A tabella utolsó előtti helyére visszacsúszó gyarmatiak helyzete már-már reménytelennek tűnik, bár a maximális 12 pont begyűjtése még változtathatna ezen. Elsőként az egyik még megmaradó közvetlen rivális, Pénzügyőr otthonában kellene bravúrt elérniük.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmati SK vezetőedzője: – A múlt heti kijózanító pofon után azt gondolom felesleges további illúziókat kergetnünk. Nem maradt más, csak a becsületünk, ezért szeretném elérni, hogy a hátralévő időszakban olyan teljesítményt nyújtsunk, ami után mindenki tükörbe nézhet. A problémáink ellenére nem feltartott kezekkel utazunk a fővárosba, igyekszünk megszakítani a kedvezőtlen tavaszi trendet és pontot, pontokat szerezni. Dlehány Bence sárga lapjai miatt fog hiányozni, Szakács Szilárd pedig már nem tagja a keretnek.

A 27. forduló programja. Május 4., szombat, 11.00: Vasas FC II.–FC Dabas. Május 5., vasárnap, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Erzsébeti SMTK. 17.00: Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre, Körösladány MSK–BKV Előre, Hódmezővásárhelyi FC–Bp. Honvéd II., Ceglédi VSE–Martfűi LSE, Pénzügyőr SE–Füzesgyarmati SK, Monor SE–Kecskeméti TE II.