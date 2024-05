Sokan csodabogárnak tartják, mások szerint egy olyan feltaláló, amilyenből kevés van Békésben. Maradjunk annál, hogy Horváth László egy olyan ezermester, aki mindig előrukkol valami különlegességgel, most így volt ez a születésnapi csodatortával is. Mivel 80 éves, 80 centi hosszú volt a sütemény, 40 centi széles a felesége életkora miatt, 15 centi magas és 25 kilót nyomott. Családjával ették degeszre magukat a tortából, de több kiló sütemény jutott elvitelre és kollégáinak is.

Csodatortával meglepetés, felesége életkoránál ez szerepelt: LXXVII

– Úgy gondoltam, emlékezetessé teszem a 80. születésnapomat, és a feleségemét, Annáét is – ecsetelte az ezermester. – Rajki István cukrászmesternél rendeltem meg a csodatortát, fele csokis, a másik fele málnás volt, a mester egy napon át készítette. Nálam a 8X szerepelt feliratként, a nejem életkorát pedig római számokkal kértem, hogy nehezebb legyen kiszámolni. Azért rendeltem 40 centi széles tortát, mert 40 éves már biztosan elmúlt a nejem. Aki viszont jól ismeri a római számokat, kitalálhatja, hogy mennyi is a LXXVII.

Mi sem természetesebb, hogy a kereskedői, könyvtárosi képesítéssel, víz- és gázszerelői mestervizsgával is rendelkező Horváth László fűnyíró- és kisgépklinikát hozott létre, amit egy ideje már Viktor fia vezet. Az is teljesen mindennapi, hogy az udvaron ott áll a párizsi Eiffel-torony mása 1:20-as méretarányban.

– Hajdanán jártam Párizsban, és annyira magával ragadott a torony, hogy elhatároztam, egyszer megépítem a mását – mesélte. Párizsba nem utazhatok el naponta, az udvaron viszont mindig láthatom az Eiffel-tornyot.

Több mint egy kilométernyi szögvasat használt fel a 15 méter magas építményhez, amit statikussal terveztetett meg.

— Egy méter magas betonpillérre került rá az építmény, nehogy kisgyermekek felmásszanak rá, és ezáltal balesetveszélynek legyenek kitéve — emelte ki a szakember. — Az alap ásásában a fiam segített, és még néhány barátom vett részt a munkálatokban. Egyikőjüket ismerőse először kinevette, amikor arra a kérdésére, hogy „hová mész?”, azt felelte: „megyek segédkezni az Eiffel-torony építéséhez”.

Amióta áll a torony, igazi támpontként is szolgál a környéken. Utcanevek helyett rendszerint azt használják az útbaigazítók, hogy az Eiffel-toronytól jobbra vagy balra. A megépítéshez a szomszédok beleegyezése is kellett, egyikőjük úgy fogalmazott: hogyne járulnék hozzá, hiszen mindenütt mondhatom majd, hogy az Eiffel-torony tövében lakom.

Unokájának ricinusolajjal motort konzervált

Horváth László munkássága lényegében leírhatatlan, annyiféle különlegességgel rukkolt elő. Unokájának ricinusolajjal motort konzervált, hogy Regőnek 44 éves korára legyen egy 60 esztendős Yamaha choppere.

– Sokat rágódtam, mivel kenjem le a motor nikkelezett részeit, hogy évtizedek múlva az anyag könnyen eltávolítható legyen, és a felület is megtartsa eredeti állapotát – magyarázta. — Olyan tanácsot kaptam, hogy fóka- vagy bálnazsír lenne legjobb a motorra kívülről, az egykori szovjet alkatrészeket is ebben tartották. Hosszas internetes keresés után sem sikerült találnom, pedig Izlandtól Törökországig nagyon sok országban kerestem. Végül rátaláltam a ricinusolajra, megfelelőnek tűnt.

Épített velocipédet kétütemű, 50 köbcentis motorral, önindítóval és berúgókarral ellátva. Benzinmotoros, tárcsafékkel ellátott rollereket is gyártott, sebességük eléri óránként a 35–40 kilométer/órát. Ennél is strapabíróbb és gyorsabb másik fejlesztése, a terepgokart. Ehhez a gumikat Brazíliából hozatta.

A csodatortán Horváth Lászlónál 8X, feleségénél LXXVII szerepel

Az óceánon át hajózott be Amerikából a Cadillac

Horváth László gyerekkori álma teljesült egy hófehér, 1976-os Cadillac Eldoradóval, amit az interneten, licitáláson vett, és a csodajárgány az óceánon át hajózott be Amerikából Európába, majd jutott el Békéscsabára, az ezermester lényegében visszaállította eredeti állapotát.

– Amikor élőben tüzetesen átnéztem az autót, kiderült, hogy repedtek a bőrülések, nem volt ,,szobatiszta” a kocsi, álló helyzetben kifolyt belőle a beleöntött olaj, a legkisebb emelkedőre sem ment fel az automata sebváltó hibája miatt. – ecsetelte. – Szerelő, kárpitos kellett hozzá, de ami figyelemre méltó volt, az interneten keresztül olcsón beszerezhettem hozzá minden alkatrészt.

Hogy mi lesz a következő találmánya? Ahogy mondta, ötletekben nincs hiány, de még nem döntötte el, melyiket valósítja meg. Egy a biztos, amit létrehoz majd, az sem lesz mindennapi.