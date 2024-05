A rendezvényt dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója és Valánszki Róbert, Dévaványa polgármestere nyitotta meg. Mindketten hangsúlyozták az eredményes partnerséget, együttműködést a fesztivál megszervezésében, lebonyolításában. Valánszki Róbert hozzátette, a strandfürdő mellett ez a fő turisztikai attrakciója a városnak. Fontos az is, hogy a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontot mindig érdekes és különleges tartalommal tölti meg a nemzeti park. A fesztiválnak pedig a természetvédelemre nevelésben, a természeti értékek megóvásában is jelentős a szerepe.

Számos program szórakoztatta a szép számú közönséget Dévaványán, a túzokfesztiválon Fotó: BMH

A legelszántabbak már hajnalban túzoklesre mentek

Programokból ezúttal sem volt hiány a túzokfesztiválon. A legelszántabbak már hajnali hatkor gyülekeztek, hogy a Réhelyi tanösvény megfigyelőtornyához indulva részt vegyenek a rendezvény első szakmai programján, a hajnali túzoklesen. A korán kelők a túráról visszatérve már a madárgyűrűzési bemutató újabb hálóellenőrzése során befogott énekesmadarakról tudtak meg érdekes információkat.

Természetvédelmi nyílt napról lévén szó, a fesztivál vendégei egy olyan helyszínre is eljuthattak, ahová egyébként csak külön engedéllyel lehet belépni. Nevezetesen a Túzokvédelmi Állomásra. Ide szállítják be az egész ország területéről a mentett túzoktojásokat, kikeltetik, felnevelik, majd visszavadítják a fiókákat.

A növényvilág szerelmesei is találtak kedvükre valót

A VII. Dévaványai Túzokfesztivál szakmai programjai között a növényvilág szerelmesei is találtak kedvükre valót. A délelőtt megtartott botanikai túrán ugyanis a Dévaványai-Ecsegi puszták növényvilágával ismerkedhettek meg. Sokan önállóan is bejárták a Réhelyi tanösvényt, melynek állomásain egyebek mellett a térség madárvilágával, és az egykori pákászok életmódjával is megismerkedtek. Volt íjász-, solymász-, csikós-, lovastorna- és ragadozómadár-védelmi bemutató. Természetesen az őshonos magyar háziállatokat – magyar szürke szarvasmarhákat, házi bivalyokat – is egészen közelről tekinthették meg a látogatók.

A Túzok Vándorkupát Molnár Emma érdemelte ki, mellette (balról) dr. Tirják László és Valánszki Róbert Fotó: BMH

A túzokfesztivál a gyermekek körében is sikert aratott

A gyermekek körében nagyon népszerűnek bizonyult az állatsimogató és a népi játszótér, valamint a különböző kézműves foglalkozások. A színpadon egész nap zajlottak a kulturális programok. Bemutatkoztak a dévaványai és környékbeli művészeti csoportok.

A rendezvényen senki sem maradt éhesen: a kisújszállási Horváth Kert Vendéglő szakácsai két hatalmas bográcsban a nemzeti park dévaványai területein élő, kiváló húsminőségű házi bivalyból több mint ezer adag bivalypörköltet főztek. Ráadásként pedig még több száz bivalyburgert és tépett bivalyhúsos bucit is készítettek. A túzokfesztivál vendégei válogathattak a Nemzeti Parki Termék Védjegyes sajtok, lekvárok és egyéb finomságok között, valamint különféle népművészeti tárgyakat is vásárolhattak.

Kihirdették a Túzok Vándorkupa eredményeit is

A rendezvényen kihirdették az idei Túzok Vándorkupa alkotói pályázat eredményeit is. Ebben az évben 14 iskolából összesen 95 pályamunka érkezett be az igazgatóság működési területén tanuló általános és középiskolás diákoktól. A felhívás célja a túzoknak, mint fokozottan védett, kipusztulással fenyegetett madárfajnak a széles körű megismertetése, illetve a fiatal generáció közvetlen természeti környezetének felfedezésére, megóvására való ösztönzése volt. Pályázni bármilyen képzőművészeti, irodalmi alkotással lehetett, amely túzokkal kapcsolatos élményt jelenít meg. A vándorkupát ezúttal Molnár Emma, a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos diákja vehette át.

A Túzok Vándorkupa eredményei. I. korosztály: első helyezett Rábai Anna (Vésztői Református E gyházközség Kis Bálint Általános Iskolája), második Pádár Alíz Anna (hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola és Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola), harmadik László Maja (Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium). Különdíjban részesült Kovács Letícia (Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola).

II. korosztály: első helyezett Molnár Emma (Szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola.) Második helyezettek: Farkas Regina (Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola), Gregor Szonja (Makói József Attila Gimnázium), harmadik Agócs Ágnes (Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Fábiánsebestyéni Telephelye Különdíj: Ferenczi Júlia (Makói József Attila Gimnázium)

Az irodalmi különdíjat Kis Levente és Petrányi Panna (Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium) érdemelte ki.