Egy buliból hazafelé tartó társaság utazott azon a kishajón, amely szombat éjjel balesetet szenvedett a Dunán, miután összeütközött egy szállodahajóval Verőce közelében. A verőcei hajóbalesetben ketten meghaltak, egy ember megsérült, öt ember eltűnt.

Koszorú a Duna vizén. Búcsúznak a budapesti rendőrök is a verőcei hajóbaleset dévaványai áldozatától. Fotó: Facebook/BRFK

„Ma visszaadta a Duna a verőcei hajóbaleset egyik eltűnt áldozatának a testét. Még négy embert keresünk. Természetesen, amíg eltűnt emberek után kutatunk, mindig van egy utolsó reménysugár, de a tragédia óta eltelt idő miatt bár nem mondjuk ki, tudjuk, hogy jelenleg azért küzdünk, hogy az áldozatok testét visszakaphassák családtagjaik. Kollégáink ezért a baleset óta minden nap, megállás nélkül kutatják a folyót. Ma délután, Vác és Sződliget között, a Duna 1675,8 folyamkilométerénél találtak rá egy férfi holttestére. A helyszínen a BRFK helyszínelői szemlét tartottak, majd azonosították az elhunytat. Kollégáink megállapították, hogy a 19 éves férfi a hajóbaleset egyik áldozata. Nyugodj békében Márton! A budapesti rendőrök nevében őszinte részvétünket szeretnénk átadni a családnak” – írták a BRFK közösségi oldalán.

Ő volt a szegedi szakközépiskola legkiválóbb tanulója

A ripost.hu cikke szerint a dévaványai fiatalember egy szegedi erdészeti szakközépiskola tanulója volt, tanulmányai során pedig kimagasló teljesítményt nyújtott. Olyannyira, hogy nem sokkal a tragikus baleset előtt hatalmas elismerést kapott az intézményétől: április utolsó hetében megkapta az iskola legkiválóbb tanulójának járó díjat. Mártonnak már a nagypapája is vadászként dolgozott, így neki az erdészeti iskola nemcsak egy mellékes választás, hanem egyben életcél volt, mint ahogyan a vadászat is. Szabadidejét is a természetben töltötte: imádott a vadonban fotózni.

Akkor nagyon sok időm volt otthon. Egy abszolút alapgépem van, azzal kezdtem el fotózgatni, ami nagyon sok időmet elvette. Volt olyan, hogy betelefonáltam az osztályfőnöknek, hogy nem tudok menni órára, mert kint ülök a nádasban és várom a kacsákat, hogy leszálljanak a vízre. Ezt mondanám hobbimnak, meg a vadászatot, de az meg ugye számomra nem hobbi, hanem egy életvitel, egy életforma

– mondta az iskolai elismerés átvételekor a Délmagyarországnak.

Márton a verőcei hajóbaleset előtt kérte meg barátnője kezét

Márton szerelme, Boglárka is ott volt a motoroson, amely elsüllyedt a szállodahajóval történt ütközés során. Ahogy a Ripost írta, a közös iskolai évek alatt összeismerkedő pár aznap életük legboldogabb perceit élte át: Marci ugyanis megkérte Bogi kezét, amire a nő teljes szívével mondott igent. „Ezt nem lehet felfogni, sem elfogadni. Nem tudom, hogyan éljük túl ezt a szörnyűséget” – mondta a Ripostnak Boglárka összetört nagymamája.