A Hortobágyon még most is pásztorkodó Szőnyi Imre idén márciusban töltötte be a 100. életévét.

A csárdamúzeumban leült Rózsa Sándor mellé is a 100 éves juhász Forrás: Kondorosi Csárda/Facebook

Csonka Zsolt mesterszakács, a Kondorosi Csárda ügyvezetője elmondta, jól érezte magát náluk a juhász, a pásztorételek és a csárdamúzeum tárgyai is tetszettek neki. Szőnyi Imre a csárdamúzeumban leült a leghíresebb betyár, Rózsa Sándor mellé is.