Drámai végjáték után nyert az Orosháza

Győzött az Orosházi FKSE-Linamar a Sport36-Komló csapatával szemben.

Orosházi FKSE-Linamar–Sport36-Komló 24–23 (10–10)

NB I.-es férfi mérkőzés. Orosháza, 200 néző. V.: Bujdosó, Horváth V. Orosháza: ÖZMUSUL – Pásztor M., PESKOV 6, TÓTH K. 5, Ushal 1, Lele 4 (3), Németh L. 2. Cs.: Majdán (kapus), Kancel, Döme 2, Sakic 1, Kiss A. 3, Bella, Lászlai. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Komló: Granic – Vaskó 2, Zobec 5 (3), Balázs, JERKOVIC 6 (2), Grünfelder 1, Csomor 2. Cs.: Djurdjevics (kapus), TAKÁCS B. 2, Oláh T., Jóga 2, Sunajko 1, Hoffmann 2. Vezetőedző: Kilvinger Bálint. Kiállítások: 16, ill. 6 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 7/5.

Az eredmény alakulása. 7. p.: 1–3. 13. p.: 3–5. 17. p.: 7–7. 22. p.: 8–9. 27. p.: 9–9. 36. p.: 15–11. 42. p.: 16–14. 46. p.: 18–16. 49. p.: 20–16. 53. p.: 23–19. 57. p.: 23–22.

Az Eger ellen is igen eredményes horvát Jerkovic találata nyitotta meg a gólok sorát, amire rövidesen érkezett a válasz a csapatkapitány, Németh László révén. Nehezen lendültek játékba a hazaiak, több labdát eladtak, ziccereket puskáztak el, és bár a komlói oldalon sem működött minden tökéletesen, azért a legnagyobb helyzeteket és a heteseket értékesítették, így tartva a kétgólos előnyüket. Ratko Djurkovics vezetőedző azonnal lépett, és három poszton is változtatott. A játék továbbra is döcögött, a baranyaiak pedig kicsivel határozottabban védekeztek. A zöld-sárga mezesek igyekeztek szorosan követni vendégeiket, az irányító Tóth Károly góljainak köszönhetően (a 16. percben már a harmadiknál tartott) ez sikerült is. Egy perc múlva be is érte vendégét az Orosháza, ám elég volt egy pillanatnyi kihagyás és máris visszaállt a régi rend. A máskor oly magabiztos Németh Lászlónak is gyakrabban remegett meg a keze. A 24. percben Kilvinger Bálint, a komlóiak trénere kérte ki először az idejét.

Nem rendeztek gólesőt a csapatok, ami a védelmeket (és a kapusokat, főle az egyre többet fogó Özmusult) dicsérné, de tegyük hozzá, ebben vastagon benne voltak a sokat rontó, bizonytalan átlövők, szélsők is. Hat perc általános gólszünetet Lele Ákos törte meg, aki biztosan értékesítette csapata első hétméteresét és ezzel ismét egyenlővé tette az állást. A vezetésért támadhatott az Orosháza, amikor Djurkovics edző 9–9-nél időt kért. A helyzet kimaradt Sunajko pedig a saját kapuja előteréből az üres hazai kapuba lőtte a labdát. A dudaszó előtt Peskov találta be, így döntetlennel vonultak pihenőre a csapatok.

Remekül kezdte a 2. félidőt az OFKSE, hat perc alatt produkált egy 5–1-es szériát és máris négygólos előnyt mutatott az eredményjelző. Közben Özmusul is bemutatott néhány bravúrt. A Komló persze nem akart leszakadni és a 42. percben mínusz négyről, mínusz kettőre zárkózott fel. Közben az orosz Alekszej Peskov igyekezett megmutatni, hogy mennyivel többre képes, mint amit az eddigi mérkőzéseken láttunk tőle. A 41. percben időt kért a hazai gárda edzője. Ezután Majdán Márk szakította meg Zobec szériáját és a komlói negyedik hetesét már hárította. Azonban így sem tudta leszakítani vendégét az OFKSE. Az utolsó tíz percnek kétgólos előnyből vághatott neki, vagyis teljesen nyílt maradt a mérkőzés. Három perccel a vége előtt egy gólra felzárkózott a Komló, majd Lele hetesből volt eredményes, amire gyorsan jött a válasz. Hazai időkérés és rontás után Jerkovic büntetőből egalizálhatott volna, de fölé lőtte a labdát. Újabb orosházi baki támadásban, de az időkérést követően a látogatók 59.44-nél ismét a pontmentésért támadhattak. Takács Bence lövését Özmusul kivédte, így megmaradt a minimális előny.

Az OFKSE rendkívül izgalmas végjáték után egy fontos mérkőzésen kiharcolta idei első győzelmét.

Ratko Djurkovics: – Sikerült megszereznünk az idei első két pontunkat. Tudtuk, hogy a nagyon összeszokott, Komló minőségi kézilabdát játszik, de amikor a második félidőben megszereztük a vezetést, onnantól kezdve már nem engedtük ki a kezünkből a mérkőzés irányítását. Kijár az elismerés a fiúknak!

Kilvinger Bálint: – Ennyi hibával más mérkőzésen sem fogunk nyerni. Már az első félidőben rengeteg helyzetet hagytunk ki, a második elején pedig adtunk egy háromgólos előnyt az Orosházának. Jobb teljesítményt kell nyújtanunk, hogy az ilyen összecsapásokat meg tudjuk nyerni.