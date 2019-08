Csabai sportolók is részt vettek a balatonfenyvesi karatetáborban

A nyári vakációs szezon a sportolók nagy részének nem csak a pihenés időszaka, sőt! Ilyenkor rendezik a klubok, így a harcművészek is a nyári edzőtáborokat. A Balaton partja különösen kedvelt a harcművészek körében, hiszen egyre több csoport rendezi meg itt a nyári edzőtábort.

Balatonfenyvesen rendezte meg a nagykanizsai KIME Shotokan Karate Egyesület hagyományos nyári edzőtáborát. A klub vezetője, shihan Feszt Norbert VI. danos mester nemrégiben kapta meg kinevezését az International Karate Union karate-világszövetségtől arra, hogy ő képviselje ezt a szervezetet Magyarországon. Így érthető, hogy ez a tábor egyben az IKU Hungary táborává is előlépett.

A táborban részt vett az edzéseken a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület All-Style Karate és Kick-box Szakosztályának seibukan-goshinkai karate csoportja is. Shihan Gregor László VIII. danos mester még edzést is tartott, ami szemmel láthatóan szokatlannak tűnt, de tetszett a többieknek. (A goshinkai karatét Japánban az egyik nagy szervezet mint oktatási módszert – nem irányzat! – tartja nyilván.) Az IKU romániai szervezetének szervezési igazgatója, szenszei Nyesti Csaba IV. danos mester szintén eljött a táborba, sőt edzést is tartott, karate- és dzsiudzsicutechnikákkal.

Igazán változatos program alakult ki, hiszen a német szenszei Christian Puch IV. danos mester godzsuriutechnikákat és formagyakolatot oktatott, míg shihan Gregor László VIII. danos mester önvédelmet, szenszei Takács Krisztián IV. danos mester védés-ellentámadás karategyakorlatokat. Szenszei Fesztné Nagy Zita III. danos mester a Kime Aerobic pörgős mozgásanyagával „fárasztotta le” a több mint negyven résztvevőt, akik Magyarországon kívül Romániából, Németországból, Ausztriából és Luxemburgból érkeztek.

Természetesen a tábor vezetője, Feszt Norbert mester is alaposan kivette a részét az edzéstartásból, hiszen bázistechnikákat, küzdelmi technikákat, és különböző formagyakorlatot tanított, értelmezett, mert természetesen nem hiányozhatott az edzések alatt az elméleti képzés sem.

Nagyon jó, harcművészbaráti kapcsolat alakult ki a táborban, amiben természetesen annak is része volt, hogy az IKU nyílt harcművész szervezet, nem csak egy karate irányzat, hanem mindegyik irányzat megtalálja a helyét, ha elfogadja szabályait. Az is mutatta, hogy a tábort meglátogatták az érdeklődő sitóriu karate- és sendoriu karatemesterek is.

Az edzések közötti időszakban pedig a megszokott „sláger” balatoni program, a fürdőzés vitte a prímet, amihez a kiváló időjárás is hozzájárult. A jó idő adta – és a tábori hagyományok –, hogy az utolsó előtti edzésen a Balaton hullámai között történtek a technikák, és szárítkozásnak a parton a formagyakorlat mozdulatai szárították a ruhákat. A tábort az utolsó érdemi napon övvizsga zárta, de természetesen nem hiányzott a vizsga előtti felkészítés sem, amelyen azok a harcművészek is részt vettek, akik nem voltak érdekeltek a másnapi vizsgára.

A táborban hat karatéka tett sikeres övvizsgát. Természetesen tárgyalásokat és egyeztetéseket is folytattak a táborban a résztvevők, és már elkezdődött a jövő évi nyári összejövetel szervezése. A végig remek hangulatú, egyhetes rendezvény az oklevelek és emléklapok átadásával zárult.