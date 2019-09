Bodonyi Dóra: ilyen szurkolótábor előtt nem lehet veszíteni!

Egy tucat érmet és ugyanennyi olimpiai kvótát szerzett a magyar kajak-kenu válogatott az alig több mint egy hete véget ért szegedi világbajnokságon. A szarvasi származású Bodonyi Dóra két aranyérmet is elkönyvelhetett magának a vb-n.

Mint ahogy azt az elmúlt évtizedekben megszokhattuk, a kajak-kenu sportág legjobbjai kitesznek magukért, és ehhez méltóan a magyar versenyzők ezúttal is szállították a jobbnál jobb eredményeket. Különösen kajakos hölgyeink tették nagyon oda magukat, valóságos erődemonstrációt tartottak a világbajnokságon egy évvel a tokiói olimpia előtt. Közülük Bodonyi Dóra tagja volt az 500 méteren világbajnoki címet nyerő négyesnek, majd bő három órával később egyesben megnyerte az 5000 méteres versenyt is. A szarvasi származású kajakos a Szoljon.hu-nak adott interjút.

– Hogyan telt az ünneplés?

– Az az igazság, hogy fáradt volt mindenki vasárnap este, ami nem csoda, hiszen kemény időszakot hagytunk magunk mögött. Mindenki pihenésre vágyott, a napokban szerveztünk a csapattal és a barátokkal egy grillezést, aztán jöhet a szabi.

– A vb közben és utána szinte mindenki a kajak négyes újabb sikeréről beszélt, amely hajóba nehéz bekerülni, ismerve a magyar mezőnyt, kis túlzással könnyebb vb-címet nyerni, mint a válogatókon kiharcolni az indulási jogot.

– Ez már évtizedek óta így van, nehéz bekerülni a négyesbe, de én azt gondolom, hogy ezúttal is jó csapatot, lehet mondani, családot alkottunk. Megdolgoztunk a sikerért, amit ebben a sportágban sem adnak ingyen. Kicsit világosabban: idén is két válogatót rendeztek, az egyesben elért eredmények alapján lehetett bekerülni a csapatba. Nekem az elsőn volt egy negyedik helyem, majd a másodikon betegséggel küszködve, célfotóval hatodik voltam, azt gondolom, hogy a csapat és én is rászolgáltam a bizalomra.

– A médiában többször is az hangzott el, hogy tartalékos a négyes hajóban ülő egység, amely 2015 óta őrzi veretlenségét. Bár más sportágban is azt mondják, mindig az a legjobb csapat, amelyik az országot képviseli a világversenyen. Mit szól ehhez?

– A idén is felállították a válogatási elveket, amelyek mindenki számára egyértelműek voltak. Az olimpiai kvóta megszerzése miatt Kozák Danuta párosban Kárász Annával alkotott párt. Ezért Dana nem ült be a négyesbe. Szerintem más nem hiányzott a csapatból. Most Gazsó Dorka, Csipes Tami, Medveczky Erika és jómagam alkottunk egy csapatot. Az edzéseken sokat dolgoztunk, és agyaltunk a beülési helyeken. Lehet mondani, hogy egy kis család lettünk az elmúlt hetekben.

– Alig, hogy leugrott a dobogó tetejéről, máris melegített az 5000 méteres versenyre, hogyan érezte magát?

– Külön nem készültem az ötezer méterre, az más kérdés, hogy szeretem ezt a számot. A négyes sikere után egy picit túlpörögtem, de a végén minden szuper volt, két év múltán újra megnyertem ezt a számot. Jó érzés volt néhány órán belül is másodszor a dobogó tetején állni.

– Újabb sikerével immár ötszörös világbajnok, a sportág dicsőségfalára is felkerül majd a neve.

– Ismerve a sportág múltját és jelenét, óriási dolog, csodálatos érzés felkerülni a sportág örökös bajnokaként a márványtáblára. Azt gondolom, megdolgoztam a sikerekért.

– Sokat nem pihenhet, hiszen jövőre olimpia lesz Tokióban, mikor kezdi a felkészülést?

– Mostantól szabadságon vagyok, aztán októbertől edzőmmel, Hadvina Gergővel nekilátunk a munkának. Békésszentandrásról indultam, hét éve versenyzek a szolnoki klubban, jövőre szeretném kivívni a helyemet az olimpiai csapatban. De egyelőre egy kis pihenésre vágyom.