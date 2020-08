A feljutásra pályázó Vasas vendégeskedik a Kórház utcában

A hétköznapi korai időpont ellenére is nagy érdeklődés nyilvánulhat meg a szerdai Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC NB II.-es labdarúgó-mérkőzés iránt, ami szól a lila-fehérek győztes rajtjának és annak is, hogy Schindler Szabolcs fiai 163 nap után játszanak ismét tétmérkőzést a Kórház utcai stadionban.

Percekig ünnepelte kedvenceit vasárnap a Szent Gellért Fórumban a Békéscsaba 1912 Előre igen népes szurkolótábora. A csapat 2–1-re diadalmaskodott a szegedi rivális otthonában megrendezett szezonnyitó bajnokin. Sokan bíznak a hasonló folytatásban a szerdán 14.45-kor kezdődő Vasas FC elleni összecsapáson is, amely szám szerint a 62. lesz a két gárda történetében. A korai időpont nem túl szerencsés, hiszen munkaidőben kezdődik a találkozó, de erről sem az egyik, sem a másik klub nem tehet, hiszen az élő közvetítésekre kijelölt mérkőzések kezdési időpontjait minden esetben a televíziós társaság (ez esetben az M4 Sport) és a Magyar Labdarúgó Szövetség határozza meg.

Az előjelek alapján egyik csapatnak sem lesz egyszerű dolga. Az már a rajt előtt tudható volt, hogy a jelenlegi másodosztályú mezőnyben – ahol olyan nagy múltú gárdák szerepelnek, mint a Győr, a Haladás, a Pécs, a Siófok, vagy a Kaposvár, – minden aprócska pontnak hatalmas jelentősége lehet majd a végelszámolásnál, így egyformán fontos az összes mérkőzés. A két együttes NB II-es mérlege a csabaiak tavalyi teljesítménye alapján immár a lila-fehérek felé billenti a mérleg nyelvét, hiszen az eddig lejátszott 10 mérkőzésből háromszor az Előre, kétszer a vendégek győztek, míg öt alkalommal eldöntetlen maradt az eredmény. Utoljára idén február 2-án találkoztak a piros-kékekkel, amikor hősies küzdelemben gól nélküli döntetlen lett a végeredmény. Az is jó előjel lehet, hogy a Vasas hosszú évek óta nem tudott győzni a Kórház utcában: utoljára 2013. április 13-án vitték el a három pontot. Ez is biztathatja a csabai fiatalokat, akik nyilván mindent megtesznek majd azért, hogy a második fordulót is sikerrel zárják.

A feljutást célul kitűző piros-kékek aktívak voltak a nyáron a játékospiacon, leigazolták Sztojka Dominik utánpótlás válogatottat, Szmola Bálint és Nagy Zoárd viszont kölcsönben folytatja, de megszerezték maguknak az első osztály gólkirályát, Radó Andrást. Hajdú Ádám távozott, a legutóbb Mezőkövesden játszó Pekár László és az orosházi nevelésű Silye Erik azonban a Vasasnál folytatja. A saját nevelésű Bánfalvi Dániel profi szerződést kapott, Rétyi Róbertet viszont kölcsönbe adták. Lakatos Csaba eligazolt, viszont az újpesti Litauszki Róbert az angyalföldi klubnál folytatta pályafutását. Ivan Rados hosszabbított és szerződést kötöttek a 2001-es születésű Kálmán Olivérrel is. Távozott még Bősz Levente, Király Botond, Tóth László és Torghelle Sándor is.

A lila-fehérekre visszakanyarodva, nemcsak a pontok, hanem a színes lapok tekintetében is jól állnak, hiszen a két sárga mellett Nagy Sándort kiállították Szegeden, akire emiatt nem számíthat Schindler Szabolcs vezetőedző, a védelmet egészen biztosan át kell szerveznie.

A Vasas FC döntetlennel kezdte a bajnokságot, hazai pályán csak egyenlítésre futotta a Kazincbarcika ellen. Góljukat a korábbi válogatott Feczesin Róbert szerezte. Őt és a nyitányon esküvője miatt még hiányzó tavalyi gólkirály Radó Andrásra külön is nagy figyelmet kell majd a lila-fehér védelemnek fordítania.

A mérkőzés játékvezetője Rúsz Márton lesz, segítői Garai Pétert és Márkus Tamás lesz.

A forduló további programja: DEAC–DVSC, 17.00, Budaörs–BFC Siófok, Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr, Dorogi FC–Soroksár SC, 17.30, Haladás–Szolnoki MÁV FC, Csákvár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, FC Ajka–Kolorcity Kazincbarcika, WKW ETO FC Győr–Kaposvári Rákóczi FC, Nyíregyháza Spartacus FC–PMFC, 19.00.

A mérkőzés részletes tudósítását a Nemzeti Sport Online oldalon követhetik.