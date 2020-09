A Bledi-tónál kérte meg a kezét

Szeptember első napjaiban fogadott örök hűséget egymásnak a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület két utánpótlásedzője, Tóth Eszter és Németh Ferenc.

Az Ózd–Salgótarján–Eger háromszög közepén elhelyezkedő Pétervásárán felcseperedő Tóth Eszter szerint a sportnak nagy szerepe volt abban, hogy az orosházi születésű egykori válogatott Németh Ferenccel egymásra találtak.

A megismerkedés

Tóth Eszter: – Feri nem ismert engem, de én őt igen. Nekem ő volt a kedvenc férfi játékosom, szerettem a játékstílusát és a pályán mutatott magatartását. Ezt nem azért mondom, hogy mi egy pár lettünk, erre vannak fül- és szemtanúk is. S hogy mi találkoztunk, az tényleg a véletlenek egybeesése. Három évvel ezelőtt egy strandröplabdaversenyre készültem Lipótra. Feri előtte megnézett Békéscsabán egy strandröplabdatornát, ahol találkozott Molcsányi Ritával és Filius Pistivel, és ők elhívták a lipóti versenyre. Ritával kezdtem el beszélgetni, de a körünkben volt Feri is, és így alakult ki egy közös beszélgetés. Ekkor az is kiderült, hogy egy helyre foglaltunk szobát, egy ikerház egyik része volt a mienk, a másik a Rita és Feri társaságának szállása. Elterveztük, hogy csinálunk egy közös főzést.

Németh Ferenc: – A versenyt követő hétfőn már meg is történt az első randevú Budapesten, majd később is többször találkozgattunk. Nehezítette a dolgunkat, hogy nekem akkor már aláírt szerződésem volt Németországban egy második szezonra. A kiutazásig azonban sokat találkoztunk, megismertük egymást, de a következő hét hónapban, amíg Németországban voltam, csak három-négy alkalommal tudtam hazajönni két-három napra, és Eszter volt kint egyszer nálam egy hétvégére. Abban a korban élünk, amikor videókapcsolatot lehet létesíteni, napi kontaktban voltunk, mindennap beszéltünk egymással, volt, hogy többször is. Miután lejárt a szerződésem, visszaköltöztem Budapestre, ahol iskolába jártam, és közben a MAFC csapatában játszottam, valamint az ificsapatot edzettem, s ekkor már összeköltöztünk. Az biztos, hogy a németországi időszak megerősített bennünket, jó erőpróbája volt kapcsolatunknak.

Tóth Eszter: – Soha egy pillanatra sem merült fel egyikünkben sem, hogy ennek legyen vége. Érzelmileg persze megviseli az embert, ha nincs ott a párja, de a mai napig vallom, hogy igazán ez erősítette meg a kapcsolatunkat. Másfél hónapos ismerkedés és randizgatás után vállaltuk be ezt a hét hónapot, és abszolút gördülékenyen ment, a szomorú rész az volt, hogy ritkán találkozhattunk.

Az esküvő és a lakodalom

Németh Ferenc: – Tavaly májusban a Bledi-tónál kértem meg Eszter kezét, aki igent mondott. Nem akartuk pár hónap alatt elkapkodni a szervezést, ezért jelöltük ki az idei nyarat. Az Egerhez közeli Demjént néztük ki, amit nagyon szépnek találtuk. Az esküvő időpontját májusra vagy szeptemberre terveztük, de végül utóbbi hónapra tettük. Nem árulok el nagy titkot, hogy főleg a párom szervezgette, de ami segítségre szükség volt, abban maximálisan támogattam. Jól sikerült az esküvő, rendeztünk egyházit is, ami az egri Dobó téren található Minorita templomban volt. A lakodalomban nagyon jó hangulat volt, amit a Demjénben található Egri Korona Borházban tartottunk a polgári esküvővel együtt. Kilencven embert szerettünk volna meghívni, de részben a vírus miatt voltak lemondások, végül hatvannyolcan voltunk.

A békéscsabaiak megkeresése

Tóth Eszter: – Még játékosként volt egy nagyon komoly megkeresés a békéscsabai egyesület részéről, amivel akkor nem éltem.

Németh Ferenc: – A békéscsabai középiskolás időszakomból az amatőr bajnokságból ismerem Nagy Attilát és Kormos Misit is. A kapcsolat végig megmaradt. Még aktív játékos voltam, amikor a csabai vezetők arra kértek, hogy ha valamikor befejezem a játékot, gondoljak rájuk. A komolyabb megkeresés másfél esztendeje történt Baran Ádám elnök és Nagy Attila edző részéről.

Tóth Eszter: – Mióta kiderült, hogy mi egy párt alkotunk, és komolyabb szándékaink vannak egymással, csúnya szóval „csomagként” kezeltek bennünket. Hálás helyzet az, hogy mindketten szakmabeliek vagyunk. Bármelyik csapat is keresett, együtt hívtak bennünket. A csabaiakkal másfél éve kezdődtek a tapogatózó beszélgetések, igaz, én még egy évet játszani akartam (pályafutását idén a Jászberényben fejezte be – a szerző), ebben Baran Ádám is partner volt. Idén újra kezdődtek a megbeszélések, és ekkor már egyértelmű volt, hogy jövünk.

A közös munka Békéscsabán Tóth Eszter és Németh Ferenc augusztus elején kezdett el dolgozni Békéscsabán. – Új, ismeretlen gyerekekből álló csapatokat vettünk át – mondta Eszter. – Három különböző korosztályt viszek, az U11-es, az U13-as és az U15-ös korosztályt irányítom. Feri az U13-asokat és az U15-ösöket, akik, néhány játékossal kiegészülve, még az U17-es korosztályban is szerepelnek. Két csapata van, de három bajnokságban indul. Elkezdtünk egy edzésidőpont-kialakítást, helyszínt, de most minden borult, az elmúlt három-négy hét kaotikusra sikerült. Az előzetesen kijelölt célokon ugyanakkor nem módosítunk.

Kapcsolódó cikkünk: