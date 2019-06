Időutazásra vitte a látogatókat az idei Múzeumok éjszakája

Számos programmal várták a látogatókat a Békés megyei kiállítóhelyek a Múzeumok éjszakáján, szombaton. A rendezvények mindenütt óriási érdeklődés mellett zajlottak. Az eseménysorozatot pedig az egész országban az #UtazásÉlményMúzeum tematika jegyében hívták életre.

A Múzeumok éjszakáját 2003 óra rendezzük meg, és elmondható, hogy a Szent Iván éjhez, a nyári napfordulóhoz is kötődő program évről évre több látogatót vonz – nyilatkozta hírportálunknak Ando György. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója kérdésünkre elmondta, az esemény egyik nyitóakkordjaként Eltűnt, de hét évtized elteltével újra a rivaldafényben címmel bemutatták Munkácsy Mihály Pulitzerné arcképét ábrázoló alkotását.

A festőgéniusz 1886-ban járt az Egyesült Államokban, hogy Krisztus Pilátus előtt című festményét kiállítsa. A kezdeményezés óriási siker volt, több százezren tekintették meg Munkácsy remekét. A fogadóbizottság vezetőjének Pulitzer Józsefet választották, aki lapjának címoldalán az Éljen Munkácsy Mihály! szalagcímmel köszöntötte az alkotó érkezését.

Gyakorlatilag ehhez az eseményhez kötődik Pulitzerné arcképének megfestése is, amelyet az 1890-es években készített el a festő Párizsban. A mű azután hét-nyolc évtizedig lappangott, végül nemrég derült ki, hogy egy magát felfedni nem kívánó magyar magánműgyűjtő tulajdonában van, és a múzeum most kikölcsönözhette.

Ando György kiemelte, este 8 órától Mint-A-Forma címmel Bányai Inez és Csuba Anita öltözéktervező iparművészek alkotásaiból divatbemutatót tartottak. Este 10 órakor pedig egy újabb érdekesség várta a látogatókat. Megnyílt a Túl édes…- A giccs határai című tárlat. Emellett gyermekprogramok, koncertek, bórkóstolók is szolgálták a kikapcsolódást.

Eközben gyulai kiállítóhelyein is rengeteg különleges programot hívtak életre. Mint azt Fekete-Dombi Ildikótól, az Erkel Ferenc Kulturális Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatójától megtudtuk, az utazás tematika jegyében a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság egy hintót és nóniuszokat biztosított a rendezvényre, így a látogatóknak lehetőségük nyílt egy kis kocsikázásra a belvárosban, amivel nagyon sokan éltek is.

Emellett az Almásy-kastély előtt egy Károlyi kocsit is kiállítottak. A fürdőváros múzeumai egyébként „Úton térben időben„ mottóval kínáltak izgalmas élményeket. A már említett Almásy-kastélyban Szilágyi Sándor történész-tárlatvezető tartott előadást Utazás földön, vízen, levegőben címmel. Nagy Adrienn néprajzos-muzeológus pedig Az illatok bűvöletében címmel osztott meg illatbemutatóval egybekötött érdekességeket a vendégekkel. Fellépett a Gyulai Ifjúsági Fúvószenekar és korhű ruhába is beöltözhettek a vállalkozó kedvű látogatók.

A várban Liska András tartott szakmai tárlatvezetést a vár ma már nem látható részeiről. Koncertet adott Szokolay „Dongó” Balázs és Geröly Tamás Sándor, s Kaftánban, Európában címmel Evlia Cselebi török világutazó úti beszámolóját is meghallgathatták a megszállt Magyarországról. Bemutatták a középkorban tenyésztett haszonállatokat, volt kovácsmesterség-bemutató, látványkemence is.

Orosháza városi képtárában a múzeumok éjszakáján Szaszkó István fotográfusnak Objektíven szemlélve címmel nyílt kiállítása. A Nagy Gyula Területi Múzeum munkatársai is szélesre tárták a fiatalok és az őket kísérők előtt az ajtókat szombaton. Az állandó kiállítási anyagok mellett számtalan érdekességgel, meglepetéssel készültek. A késő esti órákban érkeztek külföldi látogatók is. Többen gyerekekkel tértek be, s mindannyian jó ízűen falatoztak, hiszen volt zsíroskenyét és limonádé.