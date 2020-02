Amerikából jött, mestersége címere: festő

Aradszky Mihály festő képeiből Békéscsabán, az Iparosok Házában nyílt kiállítás pénteken.

Többek között Albert a koronaőr, balatoni kikötő és egy michigani erdei út is megjelenik Aradszky Mihály alkotásain. A magyar származású, de hosszú évek óta Amerikában élő festő képeiből a Békéscsabai Ipartestület gondozásában nyílt kiállítás pénteken délután az Iparosok Házában. Az alkotó mint mondta, legfőképp tájképekben éli meg művészetét, de mindezek mellett portrékat is szeret festeni. Az említett koronaőr személye Angliában ihlette meg, ahol fotót nem készíthetett, így gyorsan leskiccelte a vonásokat, majd később ebből készítette el olajfestményét, mely a Kalóz nevű festményével a detroiti képzőművészeti főiskola különdíját is elnyerte.

Aradszky Mihály képeit először kereken 40 évvel ezelőtt láthatta a csabai közönség, ennek évfordulójára kérték meg a művészt, hogy hozzon magával jó néhány alkotást a tengerentúlról. Mint kiderült nehéz dolga volt, mert alkotásai nagy részét már megvásárolták. A kiállítás két hétig, előzetesen egyeztetett időpontban tekinthető meg az Iparosok Háza emeletén.