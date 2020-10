A rajongók ezer macit láthatnak Orosházán

Elképesztő mennyiségű medve, bocs, puha, selymes, göndör, bozontos, piszén pisze kölyök- és óriás mackó sorakozik a Vándor Mackók kiállításán, az orosházi Petőfi Művelődési Központban.

A kiállítás igazi, őszi szünidőre való program a családoknak kisgyermekeikkel. Mi is találkoztunk egy macirajongóval, a 7 éves Mezei Liliennel és anyukájával. A kislány boldogan mutatta, melyik a sokadalomból a legkedvesebb számára. Kiderült, otthonukban ő is nagyon szereti a macijait, különösen azt, amelyikkel még édesanyja is játszott. Lehet, hogy kedvet is kapott a gyűjtésükhöz Lilien? – majd kiderül pár év múlva…

A kiállítás ezer fél-fajta macit vonultat fel. Az érkezőknek azonnal a szemükbe ötlik egy óriás. A legnagyobb maci ugyanis több mint 3 méter magas, ő Bruti mackó. De aki a kisebb szőrmókokat kedveli, no, az is talál kedvére valót. Ottjártunkkor láttuk, hallottuk, a bőséges kínálat ötletet adott a rajongóknak. Volt, aki a Jézuskától macikat kért. Reméljük, kívánsága meghallgatásra talál.

S hogy kiknek köszönhető ez a fantasztikus szünidei élmény? Anyának és lányának – tudtuk meg a helyszínen.

– Nagy örömmel tettünk eleget a Petőfi Művelődési Központ felkérésének, hogy a 2230 darabból álló mackó családunk tagjaiból néhányan – 1000 darab maci – városukban töltsék az idei őszi szünetet. A kiállításon láthatók különböző méretű és formájú mackók, a világ számos pontjairól vándoroltak ide, hogy mosolyt csalhassanak kicsik és nagyok arcára. Ha mindegyik mackó történetét le kellene írnunk, akkor az egy kódex mennyiségű szöveg lenne. Ráadásul sokuk történetét még mi, a gyűjtemény tulajdonosai sem tudjuk. Csak azt, mi történt velük azóta, hogy hozzánk kerültek – árulták el Rochy Ágnes és leánya, Rochy Anna, a gyűjtemény tulajdonosai.

A gyűjtés akkor és azért kezdődhetett el, mert az anyuka Macikáimnak nevezte gyermekeit. Azután lett egy maci, majd újabb, meg ünnepre kérve másik, majd ünnep se kellett hozzá…

És lettek a turkálókból a „mentett mackók”, a gyűjtemény pedig csak gyarapodott tovább.

Amikor elérte a macilétszám a hatszázat, elhatározták, megmutatják ezt másoknak is. Így született meg a Vándor Mackók kiállításának az ötlete.