Herczeg Tamás: számos téren van még teendő

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő kiemelte, 2022-ban Magyarországon 76,2 év volt a várható élettartam, ami 4,5 évvel alacsonyabb az uniós átlagnál. Szólt arról is, hogy szerte a világban a férfiak halandósági mutatói rosszabbak, mint a nőké. Korábban 8 év is volt a különbség a várható élettartamban, most ez 6,8 év.

– Ugyanakkor vannak országok, ahol minimális a különbség – tette hozzá. Herczeg Tamás elmondta, az egészügyi ellátó rendszernek 11 százalékban, a környezeti tényezőknek 19 százalékban, a genetikai, biológiai tényezőknek 27 százalékban, az életmódnak 43 százalékban van szerepe az egészségünkben. Így bőven van még tennivalónk.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, a szűrővizsgálatokon való részvétellel Magyarországon és Békés vármegyében nem állunk elég jól.

– Olyan lehetőségeink vannak, amelyeket nem használunk ki a kellő mértékben. Ugyanakkor nem kampányszerű akciókra van szükség, fontos, hogy a szűréseket a kellő mennyiségben és minőségben érhesse el a lakosság, és, hogy az ehhez szükség források is a rendelkezésre álljanak – folytatta a gondolatot Herczeg Tamás. Mint mondta, egészségközösségek létrehozásában is gondolkodnak, amelyek a lakosság motivációját, egészséges életmódját, a szűrővizsgálatokon való részvételt is segítenék.