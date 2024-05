Varga Ákos védekezik a fővárosiak támadójával szemben. Fotó: Bencsik Ádám

Fotó: Bencsik Adam

Békéscsabai KK–Pénzügyőr SE 90-73 (25-23, 22-19, 26-15, 17-16)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport, rájátszás. Békéscsaba, 200 néző. Vezette: Pozsonyi, dr. Varga Z., Borgula.

Békéscsaba: SUCOV 12, Scherber 3/3, Varga Á. 6, VARGA Z. 20/12, HAJDU 19. Csere: Balog 6/3, Vodila 6, Cvijin 13/3, Fábián 2, Vágvölgyi 3/3. Edző: Vuk Pavlovics.

Pénzügyőr: Kerkai 7/3, BARÓCSI 21/6, Nemes 2, Magda 9/9, Egervári 2. Csere: DR. SZEKERES 12/3, Horvat 2, Tóth K. 12, Béres 6. Edző: Király Márió.

Az első hét pontot a vendégek dobták, ám azután Scherber triplája ébresztőül hatott a hazai együttesre, amely a 3. perctől egy kilences szériával átvette a vezetést (14-10). A Pénzügyőr is rendezte sorait és Tóth kosaraival visszavette a kezdeményezést, a negyed végén egy trojkával mégis a csabaiaknak jött kit jobban a lépés. Ettől függetlenül a folytatás sem volt sétagalopp, mert a fővárosiak is az „életükért” küzdöttek. Az olló a 14. perctől kezdett nyílni, amikor végre Sucov is „belőtte” magát (38-30). Az ekkor kialakított különbséget szünet előtt Varga Zalán ponterős játékával tartotta meg a BKK.

A pihenőről visszatérve parádézott a hazai együttes. Az első négy percben nagyszerű és eredményes támadójátékkal, egy 16-0-s szériát kaptak el. A látogatók becsületére szóljon, hogy 22 pontos hátrányban sem ismertek lehetetlent és negyed végén, illetve a záró etap elején tízen belülre tornázta fel magát (75-66). Az utolsó 5 perc viszont megint a házigazdák elképzelései szerint alakult, akik Cvijin duplájával állították be a végeredményt, amely biztos csabai sikert tükröz.

Vuk Pavlovics: – Nagyon idegőrlő párharc volt, jelentősen eltért a három mérkőzés. A harmadik negyedben megtört a jég, sikerült úgy védekeznünk, úgy támadnunk, ahogy megbeszéltük. Itt olyan előnyt harcoltunk ki, amiből később tudtunk gazdálkodni. Örülök, hogy sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést, és hogy bennmaradtunk!

Király Márió: – Gratulálok a csabaiaknak a bennmaradáshoz!