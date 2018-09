Társadalmi és lélektani témájú filmekre fókuszál idén a Szemrevaló fesztivál

Szeptember 27. és október 7. között öt tematikus blokkban 17 német nyelvű filmet láthat a közönség a Művész moziban.

A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvénye hetedik alkalommal hozza el a német nyelvterület filmjeinek legjavát eredeti nyelven, magyar felirattal a közönségnek – közölték a szervezők az MTI-vel.

A vígjáték mellett romantikus roadmovie, gengszterfilm és több dokumentumfilm is lesz a kínálatban, és idén először egy rövidfilm-válogatás is látható lesz.

A seregszemlét szeptember 27-én Az állam Fritz Bauer ellen című film rendezőjének új alkotása, az idei Müncheni Filmfesztiválon Békedíjjal és rendezői díjjal elismert, valós eseményeket feldolgozó Néma forradalom nyitja, amelyben két NDK-s gimnazista fiú tudomást szerez az 1956-os magyar forradalomról és ráveszik az osztályukat, hogy egyperces néma csenddel fejezzék ki szolidaritásukat a magyar szabadságharcosok mellett.

A filmnapok egyik megindító alkotása az osztrák rendező, Adrian Goiginger saját gyerekkori élményein alapuló A lehetséges világok legjobbika című filmje lesz, amely a hétéves Adrian és kábítószerfüggő anyja, Helga közötti bensőséges kapcsolatról szól.

Látható lesz még Petra Biondina Volpe A nőkért című alkotása, amely Nora, a fiatal háztartásbeli feleség történetén keresztül a svájci nők szavazati jogáért indított mozgalom alakulását mutatja be. A film a tavalyi Svájci Filmdíjak közül megkapta a legjobb forgatókönyv, a legjobb színésznő és a legjobb mellékszereplő díját is.

Igazi különlegességnek ígérkezik a Mademoiselle Paradis című osztrák-német film is. A számos díjat nyert alkotás Maria Theresia von Paradis életét tárja a néző elé, aki korának zeneszerző-zongorista csodagyereke volt.

A szuggesztív erejű képekkel operáló Kékről álmodom című coming-of-age svájci film a dráma és a fantasy műfaját ötvözi. Az alkotás a svájci filmdíjak közül elnyerte a legjobb filmnek, a legjobb forgatókönyvnek és a legjobb női főszereplőnek járó díjat is.

A legnevesebb német rendező, Christian Petzold legfrissebb munkája is itt mutatkozik be a magyar közönségnek: az 1940-es évek elején játszódó Tranzitban a fiatal Georgnak csak kivételes szerencsével sikerül elkerülnie, hogy Párizsban letartóztassák. A német fiú Dél-Franciaország felé menekül, és közben felveszi egy nemrég elhalálozott író, Weidel identitását.

A nagyjátékfilmek mellett a hagyományoknak megfelelően dokumentumfilmeket is vetítenek az idei Szemrevalón. A Hitler Hollywoodja című német filmből megtudhatják a nézők, hogy a diktátor uralma alatt Németországban 1000 játékfilmet forgattak, amelyekkel a közönség álmait és érzéseit akarták kiszolgálni és egyúttal manipulálni. Idén először egy rövidfilm-válogatás is gazdagítja majd a programot, amelyben a 71 éves Jane Birkin is feltűnik.

Az alkotások egy részét Szegeden, Pécsen és Debrecenben is vetítik majd.