Megalakulásától kezdve, kilenc esztendeje irányítja a Békéscsabai Szakképzési Centrumot (BSZC) Mucsi Balázs. A minap újabb öt esztendőre kinevezte őt Csák János kulturális és innovációs miniszter.

– Amire büszkék vagyunk sok minden más mellett, az az, hogy tudásközpontok jöttek létre a BSZC oktatási intézményeiben – hangsúlyozta Mucsi Balázs. – Ez az egyetemekkel, főiskolákkal való szoros összekapcsolódást is jelenti. Ezáltal soha nem volt annyi lehetőségük a diákoknak becsatlakozni a felsőoktatásba, mint most. Ezt az építkezést kívánjuk folytatni a jövőben is.

A főigazgató kitért arra, iskolai munkájuk mottójául Szophoklész gondolatait választották: „Az embernek úgy kell megtanulni a dolgot, hogy csinálja − mert bár hiheti, hogy meg tudja csinálni, nem lehet ebben addig biztos, amíg nem próbálkozott vele.”

Mucsi Balázs elmondta, éppen ezért folyamatos fejlesztéssel, korszerű szaktantermi és tanműhelyi háttérrel segítik a biztos szakmai tudás megszerzését.