Vadmacskának hitte a megtalált állatot

Egy hatalmas, vadmacska jegyeit mutató állat tetemére bukkant hónapokkal ezelőtt, gombák gyűjtése közben Sarkad határában, egy magasles környékén Boltizár Ottó. A férfi rendőrt hívott, a rendőrség pedig természetkárosítás miatt indított eljárást, amit egy hónappal ezelőtt szüntettek meg. Kiderült: egy hibrid macska pusztult el, de hogy mi miatt, azt nem lehetett megállapítani.

Boltizár Ottó kérdésünkre elmondta, márciusban gombák gyűjtése közben bukkant Sarkad határában, az egykori kenderáztató területén, egy magasles környékén egy hatalmas tetemre.

Vadmacskára gyanakodott a faji bélyegek alapján – a tömött, szürkésbarna és hasi tájékon okkeres bunda, a vastag, nem elvékonyodó, megfelelően gyűrűzött farok, a fekete tappancsok miatt –, illetve azért, mert a szerinte egy-másfél hete kint lévő tetem a farokkal együtt legalább egyméteres volt, a súlya pedig így is legalább hat kilogrammot nyomott. Úgy látta, ha nem is vadmacskáról, akkor is legalább – szintén védettnek számító – hibridről, vagyis vad- és házi macska keverékéről lehet szó.

Boltizár Ottó véleménye szerint Sarkadon a Körös vidéke, az egykori kenderáztató dzsungeles területe gazdag élővilággal rendelkezik, ideális ugyanúgy a nagy-, mint az apróvadaknak, és ennél fogva a vadmacskáknak is kiváló terep lehet. Hangsúlyozta, elkötelezett természetvédőként azért hívott rendőrt, hogy tisztázzák, pontosan milyen állat hullhatott el. Kérdésként merült fel számára az is, hogy miként pusztulhatott el, mivel gyanús volt számára, hogy pont egy magasles környékén talált rá a tetemére.

A rendőrségen hírportálunknak elmondták, március 25-én 12 óra 12 perckor telefonon tettek bejelentést arról, hogy Sarkadon egy macskatetemet találtak. A Sarkadi Rendőrkapitányság természetkárosítás miatt rendelt el nyomozást, és az elhullott állat fajtájának vizsgálatára szakértőt rendeltek ki.

A rendőrségen hozzáfűzték, a szakértő véleménye szerint az elhullott macska hibrid. A hatályos jogszabály szerint ekkor is védett állatnak számít. A vadmacska természetvédelmi értéke egyébként egy rendelet szerint 250 ezer forint. A rendőrség gyanúsítottat nem hallgatott ki az ügyben. Hogy mi miatt hullott el az állat, a tetem állapota, bomlása miatt nem lehetett megállapítani. A rendőrség az eljárást nagyjából egy hónappal ezelőtt, május 21-én szüntette meg.

Visszautasította a sarkadi Pelikán Vadásztársaság elnöke, dr. Szabó Zoltán azt, hogy a macskát lelőtték volna. Nem láttak lövésnyomot, golyó által szakított sebet az állat tetemén, és kiemelte, a szakértő sem tudta megállapítani az elhullás okát.