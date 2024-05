A tévében a reklámok közt megnéztem egy Agatha Christie-krimit. Mivel ez nem olyan, mint Columbo, hogy már az elején tudjuk, ki a gyilkos, végig kell nézni. Hasznom ugyanakkor lett a filmből, hiszem megtudtam, melyik boltban, mi az akciós.

Ennek hatására tegnap reggel felkerekedtem, és Békéscsabán, a Lencsésin mindenhol a jól megjegyzett kedvezményes árukat kerestem. Mivel a lakótelepen hegyén-hátán vannak a nagyboltok, még úgy sem jártam, hogy többe került a leves, mint a hús. Ugyanis nem kellett kocsikázni, gyalog végigjártam az üzleteket. Csoda érdekes túra volt. Azért is, mert láttam, hogy rajtam kívül többen is így tesznek. Vagyis találkoztam velük az egyik bolt után a másikban is.

Hallgatózni nem szoktam, de önkéntelenül is meghallok beszélgetéseket. A banánnál legalább tíz percet töltött egy pár. A bandázsoltat olcsóbban kínálták, mint a különállót, utóbbi azonban nagyobbnak és szebbnek tűnt. A pár egymást győzködte a maga igazáról, végül az asszony nyert, amire saját tapasztalataimból fogadni mertem volna. Spórolni akart, tehát a bandázsos győzött.

Utána ők is átjöttek a másik nagyboltba, ahol szuperakcióban még ennél is jóval olcsóbb volt a banán. Láttam rajtuk, legszívesebben visszavinnék a bandázsoltat, és itt vásárolnának újat. Én meg a reklámokkal teli kriminek köszönhetően tudtam, hol kell banánra beruházni. Más árukat meg máshol vettem akciósan, és a boldogságban úszva mentem haza. Gyorsan meg is néztem, mikor játszanak újabb Agatha- Christie-filmet.