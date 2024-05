Szolnoki MÁV FC–Békéscsaba 1912 Előre 1–3 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Szolnok, 350 néző. Vezette: Kovács Gábor Péter (Nagy Márk, Vilmányi Simon).

Szolnok: Csáki – dr. Kardos (Sitku, 80.), Tisza, Szabó R., Kópis – Dósa (Fazekas, 69.), Lengyel B., Pelles (Demeter, 85.) – Antal G., Annus, Iván M. (Barna, 80.). Edző: Horváth Csaba.

Békéscsaba: Czinanó – Hodonicki (Kuzma, 55.), Albert (Kovács G., 46.), Bora – Komáromi (Hulicsár, 77.), Tóth M., Pintér (Mihály, 62.), Pusztai, Kóródi – Vólent (Zádori, 55.), Sármány. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Pelles (63.), ill. Pintér (39.), Hulicsár (79.), Zádori (92.).

Kiállítva: Sitku (82. – rátartás), ill. Pusztai (83. – második sárga lap).

Pintér Norberték becsülettel megharcoltak a három pontért Szolnokon. Fotó: Kiss János/szoljon.hu

A házigazdák sportszerűen díszsorfalat álltak kezdés előtt a kivonuló csabai játékosoknak. A vendégek már az elején túlkombináltak egy ígéretes akciót és a folytatásban is irányították a játékot, a hazaiak előtt a 16. percben adódott gólszerzési lehetőség egy kontra végén, de nem találták el a kaput. A félidő középső harmadában viszont egyre inkább felbátorodtak és gyakran okoztak fejtörést a csabaiaknak. Mivel a lilák nem igazán tudták szokásos domináló játékukat nyújtani, némileg váratlanul jött a vezető góljuk, amit Pintér fejelt közelről a 39. percben.

A házigazdák szünet után is méltó ellenfelei voltak a bajnoknak, sőt a 63. percben az egyenlítés is összejött számukra Pelles közeli fejesével. Nyomban ébresztőt fújtak a csabaiak és a frissen beállt Hulicsár szinte első labdaérintésből nagy gólt ragasztott 18 méterről. Az eseménydús meccset két piros lap is színesítette. Előbb a a másfél perce pályán lévő Sitku vált ki, amiért rátartott ellenfele lábára, majd Pusztainak kellett elhagynia a játékteret a második sárgáját követően. A slusszpoént a hosszabbításban Zádori nevéhez fűződött, aki egy balról betett labdát helyezett közelről a kapuba, ezzel végül magabiztos győzelmet aratott a Békéscsaba, amivel legfőbb riválisa botlása nélkül is bebiztosította volna megérdemelt bajnoki címét.

Jó: Lengyel, Pelles, Tisza, ill. Bora, Tóth M., Pintér, Hulicsár.

Csató Sándor: – Azt kértem a srácoktól, hogy mutassuk meg miért lettünk bajnokot. Az első félidő első fele jól nézett ki, csak azt követően kapott lábra a tavasszal remeklő Szolnok. A szünetből visszatérve ismét irányítottuk a játékot, de egy váratlan szituációból gólt kaptunk. Szerencsére gyorsan túltettük magunkat rajta, sikerült újabb gól rúgnunk és megérdemelten nyertük meg a rangadót. Rövid lesz az ünnep, hiszen nehéz feladatok várnak még ránk.