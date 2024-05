Pénzügyőr SE–Füzesgyarmati SK 1–0 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Budapest, 140 néző. Vezette: Kreitl Tamás (Balla Levente, Elek Balázs).

Pénzügyőr: Steer – Stoiacovici (Zöld, 20.), Karacs, Labát (Kiss D., 46.), Rácz M. (Urbin, 66.) – Balázs, Bene, Tóth K., Tóth D. (Molnár M., 86.) – Farkas B. (Jeranek, 86.), Gajda. Szakmai vezető: Lászka Balázs. Vezetőedző: Seres Zsolt.

Füzesgyarmat: Fildan – Soós (Szabó M., 86.), Hadnagy, Csáki, Pinte – Bódis (Jónyer, 72.), Mező – Achim S., Kis Sz. (Sándor, 72.), Schmidt – Szabó B. Vezetőedző: Szabados Tamás. Szakmai koordinátor: Boros Tibor.

Gólszerző: Urbin (82.).

Csáki Dávidék becsülettel harcoltak, de gólt nem tudtak szerezni, az ellenfél pedig kihasználta az egyik hibájukat. Fotó: Daru Andrea



A pasaréti együttes kezdte élénkebben a találkozót, de csak negyedóra múltán tudott veszélyeztetni egy átlövéssel, ami mellé szállt. A gyarmatiak fegyelmezetten védekeztek, ezáltal a Pénzügyőr nem is tudott helyzetekig eljutni az első félidőben, a szórványos kontráik pedig rendre gólveszélyt hordoztak. A 42. percben a meccs helyzetét hagyták ki, amikor egy keresztbe guruló labdát Kis Szabolcs az ötösről vágott kapu fölé.

A második félidőben fokozta a nyomást a hazai együttes, ekkor már sorra dolgozta ki az akciókat, csak Fildannak és a kapufának köszönhetően nem kerültek hátrányba a piros-fehérek. A vendégek erejét lekötötte a védekezés, csak ritkán jutottak el ellenfelük kapujáig, de volt lehetőségük gólt szerezni. Ezt viszont a 82. minutában a házigazdák szerezték Urbin révén, ami három pontot hozott a számlájukra.

Jó: Urbin, Bene, Gajda, ill. Hadnagy, Szabó B., Pinte.

Boros Tibor: – Mindvégig stabilak voltunk, némi szerencsével akár a győzelem is meglehetett volna, de amíg pár emberünk zavaró nélkül sem tud öt méterre társhoz passzolni, nem is várható más eredmény.