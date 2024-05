Körösladány MSK–BKV Előre 2–1 (0–0)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés. Körösladány, 370 néző. Vezette: Fehérvári Patrik (Bán Kristóf Patrik, Molnár Alex).

Körösladány: Kertész – Kovács Zs. (Sztankó, 75.), Papp Zs. (Csicsely, 83.), Wéber, Krajcsó – Zelenyánszki, Bakk – Szántó B. (Rajsli, 46.), Geiger, Talpalló N. (Szabó L., 83.) – Farkas J. (Malkócs, 70.). Vezetőedző: Ekker Attila.

BKV Előre: Horváth G. – Reizer, Soós, Forgács, Szabó N. – Takács, Kesselbauer – Zoboki Á. (Körösi, 80.), Kubó (Mile, 80.), Balogh M. – Dani (Ihos, 75.). Vezetőedző: Balogh Béla.

Gólszerző: Farkas J. (55.), Talpalló N. (74.), ill. Balogh M. (90.).

Kezdettől a ladányiak birtokolták többet a labdát, a támadó harmadban azonban a legtöbbször hiba csúszott a gépezetükbe. A szervezett közlekedési csapatnak emiatt nem igazán kellett megszakadnia a kezdeti eredmény tartásához, viszont Kertész kapujára egyáltalán nem jelentett veszélyt az első félidőben.

Szünet után a támadó harmadban megélénkültek a sárrétiek. Ennek lett a hozománya a vezető góljuk is az 56. percben, amikor Papp Zsolt bal oldali beadását Farkas bólintotta 8 méterről a kapuba. Továbbra is a sárrétiek játszották a focit, Papp Zsolt pedig újabb gólpasszt osztott ki a 74. percben, amikor is a jobb oldali visszagurítását Talpalló lőtte a hálóba. Az utolsó negyedórára a cserék hatására kitámadtak a látogatók, Bakk így is lezárhatta volna az érdemi részt, de a labdája a kapufán landolt. A hosszabbítás kezdetén szépítettek a látogatók a nyurga Balogh Máté révén, aki közelről fejelt a kapuba, ezzel pedig le is zárult a meccs.



Jó: Geiger, Zelenyánszki, Papp Zs., Farkas J., ill. Szabó N., Soós.



Ekker Attila: – Tompa első félidő után határozottabbá és céltudatosabbá vált a csapat, így megérdemelten nyertünk egy jó játékvezetéssel párosuló, sportszerű mérkőzésen.

További eredmények: Vasas II.–FC Dabas 3–2, Szeged II.–Erzsébeti SMTK 2–1, Hódmezővásárhely–Bp. Honvéd II. 2–1, Cegléd–Martfű 1–2, Monor–Kecskemét II. 2–0.