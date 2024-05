Az Amerikából hazatérő, barátai által csak Johnnynak nevezett Oheroly (Oherolly) négy dolgot biztosan nagyon szeretett: a sportot, a vizet, a hírnevet és a pénzt. Gyulán ezek közül mindenből részesült az 1844. április 15-én, Pakson született fiatalember. Középiskoláit Budapesten, a kegyesrendieknél végezte, majd tanulmányait Angliában, illetve az Egyesült Államokban folytatta. Tornatanár, majd kerületi szakfelügyelő lett Milwauke-ban (Wisconsin). Oheroly János 1869-ben tért vissza Magyarországra, s amerikai diplomája honosítását követően Gyulára került, az Almásy grófok vívómestere és tornatanítója lett. De nem érte be ennyivel. Elkészítette Békés vármegye első tornaegyesülete, a Békés-Gyulai Torna és Tűzoltó Egylet alapszabály-tervezetét, ott volt a megalakuláskor, majd művezetője lett a szervezetnek. Célkitűzésként a torna, a vívás és a tűzoltás gyakorlását, valamint tornaünnepélyek és kirándulások rendezését jelölték meg.

Az első magyar atlétikai verseny résztvevői. Oheroly János csokornyakkendőben. Balról a második a gyulai Oláh György, Forrás: Siklóssy László: A magyar sport ezer éve

A Békés című lap 1870. áprilisi számában felhívás jelent meg, amelyben tornászni vágyó fiatalokat hívtak a megyeháza (ma a gyulai városháza) kertjébe. Oheroly irányításával meg is kezdődtek a foglalkozások. Idézzünk a Békés májusi számából: „A torna-iskola megnyitása e hó 15-én ment végbe, az egylet nyári helyiségében. Vasárnap lévén, nagyszámú közönség gyűlt össze a megyeház csinos és tágas kertjében, mely ez alkalomra nemzetiszínű zászlókkal díszíttetett fel. Janó Sándor egyleti igazgató, csinos megnyitó beszédet tartott, fejtegetvén a tornászatnak különféle szempontokból célszerűségét, s elismerőleg emelvén ki Gyula város közönségének az egylet létrehozása körül tanúsított áldozatkészségét. Ezután következtek az egyenruhába öltözött tornászok mutatványai, melyek sok meglepő részlettel bírtak, különösen a tornászó gyermekek ügyessége tűnt fel, mi nagy részben Oheroly János művezető érdeméül rovandó fel. Ez utóbbinak közbeszőtt mutatványai egyikét képezék az ünnepély legérdekesebb részleteinek. Volt zene is s a közönség – hisszük – nem kis megelégedéssel hagyta el a körülbelül esti 8 órakor véget ért ünnepély színhelyét.”

A vívás oktatására az alispáni lakás nagytermét bocsátották az egylet rendelkezésre. Az egylet profiljába tartozó tűzoltásra is sor került: július 11-én, amikor kigyulladt az urasági istálló. A tagok példásan helyt álltak! Az egyesületnek 312 tagja volt, 58-an tűzoltók.

Oheroly János hatalmas tiszteletnek örvendett Gyulán

Oheroly ifjú tornászaival ott volt 1870. december 4-én a fővárosban, amikor ünnepélyesen felavatták a Nemzeti Tornacsarnokot, másnap pedig közreműködött az Országos Tornász Szövetség és a tornatanító egyesület alapító értekezletén. Oherolyt hatalmas tisztelet övezte Gyulán, kiemelt fizetésben részesült. Az ambíciói és gyorsan terjedő hírneve azonban túlmutattak a békési megyeszékhely lehetőségein: megpályázta a Budai Torna Egylet művezetői állását, amelyet az 1871-es év elején el is foglal. Távozása a megye első sportegyesületének gyors hanyatlásához, majd megszűnéséhez vezetett. Sporttörténeti jelentősége, a térség sportéletére történő hatása viszont vitathatatlan.

A Herkules című lapban a diszkoszvetést tanította Oheroly, a képeken pedig ő maga mutatta be a helyes mozdulatokat

Bár kevesebb bért kapott Pesten, mint Gyulán, a fővárosi lét azért volt nagyon fontos Oheroly számára, mert tornatanítói tevékenysége mellett sportszerek gyártásával és árusításával is foglalkozott. Külföldről behozott és saját maga által is készített eszközök voltak kaphatók nála. Számos iskola teljes tornatermi felszerelését ő biztosította. A saját tervei szerint készített tornaszereivel tíz különböző kiállításon nyert díjat. Sok vita folyik manapság is arról, ki hozta be Magyarországra „az első footballt”. Az 1875-ös időpont konszenzuson alapul, ám nem veszi figyelembe, hogy két pesti üzletben ekkor már évek óta megvásárolható volt az Albionban oly népszerű sporteszköz. Az egyik üzlet Oherolyé volt…

A Budai Torna Egylet művezetőjeként elvállalta a testnevelés tanítását a II. kerületi katolikus főgimnáziumban és a budai tanítóképzőben. A női testnevelésről írt, a vallás- és közoktatási miniszterhez eljuttatott tanulmánya eredményeként pedig kinevezték a II. kerületi elemi tanítóképző tanárának is.

Több sportág honosításában kulcsszerepet vállalt

Több sportág magyarországi meghonosításában is kulcsszerepet vállalt. Az 1872-ben alakult Budapesti Korcsolyázó Egylet igazgatósági tagjává választotta, egyben a Rudolf főherceg trónörökös védnöksége alatt működő ifjúsági véderő parancsnoki tisztét is ellátta. 1875-ben tevékeny részt vett a Magyar Atlétikai Club szervezésében, sőt annak első művezetője is lett.

„A Nemzeti lovarda porondja 1875. március 15-én nyílt meg az atléták előtt, heti három alkalommal gyakorolták a pedestrianismust (gyaloglás, futás és ugrás) Oheroly János vezetésével – írta évtizedekkel később a Lobogó című lap. – Április 8. sporttörténeti dátum: a Nemzeti Lovarda földszinti nagytermében tartotta alakuló közgyűlését a Magyar Athletikai Club. A szervezett magyar atlétikai élet Európában – Anglia után – második, a kontinensen az első volt! A MAC atlétái 1875. május 6-án a nyilvánosság elé léptek: a Tűzérlaktanyában, az Újépület udvarán, nagy közönség előtt tartották első versenyüket. 100 yardos síkfutással kezdődött a verseny Oheroly János indítójelére.”

Az első viadalon a programban szerepelt még a súlydobás, a 120 yardos gátfutás, a távolugrás, a magasugrás és a 2 mérföldes futás. Az ökölvívás döntőjével zárult a nagy sikerű verseny. (Ez volt az ökölvívás premierje is hazánkban. Több forrás szerint Oheroly honosította meg a nyugaton megismert sportágat, és ő maga volt az első hivatásos „boxoktató”.) A kontinens első szabadtéri sportviadalát ma is ünnepeljük: 2000-ben törvénybe iktatták, hogy május 6-a a Magyar Sport Napja.