Labdarúgás - Vármegyei II./A osztály 1 órája

Bajnokcsapatot ünnepeltek Kondoroson

Két fordulóval a Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság zára előtt bajnokcsapatot köszöntöttek Kondoroson. A zöld-fehér együttes a Szabadkígyós elleni diadalával tett szert behozhatatlan előnyre a közvetlen riválisaival szemben, ezzel két év alatt a második aranyérmüket zsebelték be, nem is érdemtelenül. A nagy ellenlábasok a Körös-szögben nyertek, ezzel pedig a megyeriek ezüstérme is realizálódott, miként nagy valószínűséggel a Dévaványát sem lehet már letaszítani a dobogó harmadik fokáról.

Bakulya Mihály Bakulya Mihály

Az idei bajnokcsapatot népes publikum előtt ünnepelhetett

Csabacsűdi GYLSE–Mezőmegyer SE 0–3 (0–1)

Vármegyei II./A osztályú labdarúgó-mérkőzés. Csabacsűd, 120 néző. Vezette: Czene Zoltán.

Csabacsűd: Rohony – Jelen, Tari, Viszkok G. (Novodomszky), Varga T., Tasi, Kiss G. (Styecz), Sándor (Beregszászi), Pecnyik (Sovány), Hajdú (Gerhát), Liska. Játékos-edző: Boér Zsolt.

Mezőmegyer: Kun – Takács, Lehoczki, Séllei, Papp D., Komódi, Balogh M. (Kurucz), Kecskeméti, Horváth B., Benyó, Balog K. Játékos-edző: Nyúl Gábor.

Gólszerző: Balog K. (19.), Lehoczki (55.), Komódi (57.).

Boér Zsolt: – Régóta várt lelkes és jó játékkal az első félidőben partiban tudtunk lenni az ezüstérmessel, aztán ugyanaz történt, mint az előző héten. Tíz perc alatt leromboltuk, amit addig felépítettünk. Köszönjük Maczik János áldozatos munkáját, hogy kiváló pályán játszhattunk.

Nyúl Gábor: – A csapat jó hozzáállással állt bele a mérkőzésbe, rengeteg helyzetet alakítottunk ki és megérdemelten nyertünk. Benka Viktor Kondorosi TE–Szabadkígyósi SZSC 4–1 (2–1)

Kondoros, 380 néző. Vezette: Nemczov Márk.

Kondoros: Gritta – Rafaj P. (Kurucz), Mile (Bákai B.), Csicsely, Czvalinga, Mladonyiczki (Henyecz), Vajgely, Paluska (Fejér), Takács (Varga E.), Rafaj M., Rafaj R. Edző: Janis János.

Szabadkígyós: Wagner – Sebestyén Antal (Faragó), Alb (Hőgyes), Milek (Papp D.), Sebestyén M., Lászik (Lázár), Ancsin, Prókai, ifj. Szabó Z., Szilágyi, Frankó. Játékos-edző: ifj. Szabó Zoltán.

Gólszerző: Paluska (9.), Rafaj M. (22. – 11-esből, 68., 88.), ill. Szilágyi (4.). Kiállítva: Prókai (38. – második sárga lap).

Janis János: – Példaértékű, hogy kétszer egymás után bajnokságot nyertünk. A sikerünk annak köszönhető, hogy a gárda kiváló emberekből állt össze, akik a pályán is a szívüket-lelküket teszik ki egymásért. Nagyon korrekt csapatokat és edzőket ismertem meg ebben az osztályban, akiknek további sikereket kívánok. Jó játékvezetés.

Ifj. Szabó Zoltán: – Próbáltuk megnehezíteni a hazai csapat dolgát, ez helyenként sikerült is. Sajnos emberhátrányban már nagyon elfáradtunk. Gratulálok a Kondorosnak a bajnoki címhez! Jankovics László Békésszentandrási HMSE–Dévaványai SE 2–3 (1–1)

Békésszentandrás, 130 néző. Vezette: Rubás Zoltán.

Békésszentandrás: Szabó A. – Szebegyinszki, Olasz István, Csipai, Olasz Imre (Szabó M.), Szűcs, Tasi K. (Lós), Virág, Szécsi, Banász (Kozák), Balázs. Játékos-edző: Bakró Géza.

Dévaványa: Szász – Nyíri R., Végh (Ernyes), Papp K., Adamecz, Kéki, Papp D. (Ungi), Juhász P. (Diós), Papp V., Szabó E., Szarka (Csordás). Edző: Bereczki Árpád.

Gólszerző: Tasi K. (39. – 11-esből), Balázs (50.), ill. Szabó E. (12.), Diós (63.), Ernyes (73.).

Bakró Géza: – Két egyforma képességű csapat csatája volt, mi később ébredtünk. Nulla-egy után felálltunk, át is vettük a vezetést, amit sajnos nem tudtunk megtartani. Gratulálok a Dévaványának és a sok sikert a továbbiakban!

Bereczki Árpád: – Hektikus mérkőzésen, újra helyzetek sokaságát hagytuk ki, a jól játszó hazai csapat fordítása után. A szív diadala volt a mai győzelem. Virág Imre Dobozi SE–Mezőkovácsházi TE 13–1 (8–0)

Doboz, 100 néző. Vezette: ifj. Medovarszki János.

Doboz: Farkas Zs. (Molnár T.) – Szabó B., Tímári (Roszik), Szabó R. (Balogh Á.), Váczi, Kopács, Szabó L. (Hollósi), Barcsay, Lukucz (Sztojka N.), Szigeti, Rácz Gy. Edző: Kis László.

Mezőkovácsháza: László – Csurár, Kovács M., Gulyás, Krajcsi, Almádi, Jancsó, Ondos, Bessenyei F., Blahó, Bessenyei E. Edző: Matuz Tamás.

Gólszerző: Kopács (5.), Lukucz (17., 19., 26.), Váczi (18., 28., 37., 69.), Rácz Gy. (23., 53., 72.), Sztojka N. (70.), Barcsay (83.), ill. Blahó (87.).

Kis László: – Sportszerű mérkőzésen játszottunk egy jót. Köszönjük a vendégeknek, hogy eljöttek és gratulálok a góljukhoz. Jó játékvezetés.

Matuz Tamás: – Egyetlen pozitívuma a mérkőzésnek, hogy megszereztük az első idei gólunkat. Megérdemelt hazai győzelem. Tobai János Békési FC–Mezőberényi LE 3–1 (0–1)

Békés, 250 néző. Vezette: Gyebrovszki György.

Békés: Vastagh – Medve (Rigler), Székely (Kis J.), Nagy J., Minya (Csaplár), Reszelő J., Laukó, Kardos (Nagy Sz.), Római J. (Római T.), Antal, Balázs. Edző: Szarvas András.

Mezőberény: Lestyán – Fazekas, Rónai (Gschwindt), Bereczki (Adamik), Buczkó, Durkó, Kajlik, Olej T., Gézárt, Kovács Gy., Kanó. Edző: Gézárt Zoltán.

Gólszerző: Kardos (60. – 11-esből), Csaplár (82., 91.), ill. Bereczki (12.).

Szarvas András: – Végig küzdelmes, kiélezett, néha paprikás hangulat mérkőzésen, a második félidei játékunk alapján megérdemeltük a győzelmet.

Gézárt Zoltán: – Az egyenlítő gólig uraltuk a mérkőzést, de egy ilyen rangadón a helyzeteket értékesíteni kell. A végére elfáradtunk. Gratulálok mindazoknak, akik eljöttek a mai napon. Bíró Péter Pénteken játszották: Füzesgyarmati SK II.–OMTK-Rákóczi 1–4 (1–2) Következik. 25. forduló. Május 25., szombat, 13.00: Dévaványai SE–Kondorosi TE. 15.00: Mezőmegyer SE–Békési FC. 17.00: Elek USE–Szabadkígyósi SZSC, Mezőkovácsházi TE–Békésszentandrási HMSE, Mezőberényi LE–Dobozi SE. Május 26., vasárnap, 13.00: Békéscsabai MÁV SE–Füzesgyarmati SK II. 17.00: OMTK-Rákóczi–Csabacsűdi GYLSE.



Mesterlövészek 24 gólos: Szabó Erik István (Dévaványa) 22 gólos: Rafaj Milán Barnabás (Kondoros) 21 gólos: Kardos Imre Tamás (Békés) 19 gólos: Halász Zsombor Zoltán (Orosháza) 15 gólos: Durkó László (Mezőberény) 13 gólos: Balázs Attila (Békés) 11 gólos: Kasznár Márk (Elek) 10 gólos: Balog Krisztián (Mezőmegyer), Kovács György (Békéscsabai MÁV), Takács Márk Csaba (Kondoros)



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!