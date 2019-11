Utca viseli a jövőben Mány Erzsébet nevét

Mány Erzsébetről, az 1956-os forradalom hőséről és mártírjáról neveznek el utcát Gyulán-Gyulaváriban – egyebek mellett erről is döntött csütörtökön megtartott ülésén a városi képviselő-testület.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás részeként hívta fel az önkormányzat figyelmét arra, hogy Darvas József neve közterület elnevezésére nem használható, mert részt vett a huszadik századi önkényuralmi rendszer megalapozásában, kiépítésében és fenntartásában. A gyulavári részönkormányzat ezért javasolta, hogy a Gyulaváriban található Darvas József utcát Mány Erzsébetre nevezzék át. Az oktatási bizottság is támogatta ezt az elképzelést. Az 1956-os forradalom másik, ugyancsak 1957-ben kivégzett mártírjáról, Farkas Mihályról már neveztek el utcát Gyulán, így ez is indokolta a lépést. A véleményező bizottság részéről egyébként felmerült Szamossy Elek – Munkácsy Mihály gyulai mesterének – neve is.

Dr. Csige Gábor, a város jegyzője kiemelte, az utca lakóinak minden segítséget megadnak. A járási hivatallal együttműködve intézik a lakcímkártya-igénylést, az ingatlan-nyilvántartás átnevezését, és a közmű-szolgáltatóknál is eljárnak.

A testület ugyanennél a napirendnél döntött arról is, hogy a Fehér-Körös Gyulavári felé eső két közterületét Seregély utcának nevezi el. Az Álmos vezér térből nyíló két közterület pedig az Álmos vezér utca nevet kapta.

A képviselők határoztak a paradicsomi kunhalom közepére eső terület megvásárlásáról, amit a tulajdonosok ajánlottak fel a városnak.

A kunhalom ex lege védett természeti terület, így nem lehet építési helyszín, csak közpark. A kunhalom a Kárpát-medence alföldi részein található mesterségesen létrehozott földhalmok elnevezése, amelyek többségében a honfoglalás előttről származnak.

A grémium ugyancsak döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjak költségvetési fedezetének biztosításáról. Idén harminckét A típusú pályázat érkezett, amelyből huszonkilenc volt érvényes. A város a huszonkilenc pályázót havi 6000 forint támogatásban részesíti, az állam ugyanekkor összeggel, míg a megyei önkormányzat 1000 forinttal egészíti ki a szociális ösztöndíjat.