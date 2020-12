Ünnepi díszbe öltöztetik a tereket Orosházán

Sziporkázó fények, a már megszokott térdekorációk hangolják az orosháziakat az adventre. Az önkormányzat idén környezetszépítő pályázatot hirdetett civilek, egyházak és közösségek számára. A nevezők Orosháza frekventált tereit „öltöztették” adventi pompába, még vonzóbbá téve a települést a helyiek és a látogatók számára.

Szép számmal akadtak vállalkozó kedvű civil szervezetek, akik látványos installációt készítettek a helyszínek valamelyikén. A nagycsaládosok épp az Árpád-kertben serénykedtek, mikor meglátogattuk őket.

Benedek Szilvia, a nagycsaládosok orosházi egyesületének elnöke munka közben elmondta, a jelenlegi élethelyzetben nincs arra módjuk, hogy a hagyományos karácsonyváró rendezvényükkel, városi programokkal adjanak élményt családjaiknak. A városi pályázat viszont egy újszerű lehetőség – fejtette ki a karácsonyi kompozíciójuk, a koszorú formájú adventi naptár és a többi látványosság összeállításakor.

Elárulta, egy fa köré tervezték meg a karácsonyhoz kapcsolódó szimbólumok megjelenítését. A fa egyik ágára erősítették az adventi koszorút, abból pompás függő gömbök lógnak. A díszekből pedig elkészült az adventi naptár, melyet angyalkák vigyáznak. A fa törzsét havat szimbolizáló anyaggal vonták be, csengettyűkkel díszítették. A fa mellett pedig elhelyeztek egy ládikát, abban egy nagy üveget, amelynek belsejébe gyertya került. Egyéb szemet gyönyörködtető díszítést is kapott a hely. Építettek jászolt, de megjelenik a Diótörő ikonikus figurája is, színt, kedvességet csempészve az installációba. A dekorációban karácsonyi alapszínek, úgy mint a zöld, az arany és a piros jelenik meg.

A nagycsaládosoktól pár méterre a szentetornyaiak közössége, a Magunkért-Egymásért Civil Szervezet szorgoskodott ottjártunkkor. Fenyőjük arany-fehér díszítést kapott két lelkes férfi, Szverle István és Laukó Mátyás kezeinek, ötleteinek köszönhetően.

A füves területen több fenyőfát állítottak fel a pályázat hirdetői. Mind arra vár, hogy az orosháziak, családok vagy éppen gyermekközösségek feldíszítsék. Láttunk már a téren kisgyermekes famíliákat, akik egy-egy színes gömböt helyeztek el a fenyők valamelyikén. Óvodás csoportok is rácsodálkoztak a lehetőségre és nem érkeztek üres kézzel a helyszínekre. Hétről hétre egyre több dísz látható a fákon.

Ötletes településszépítés Orosháza számos pontján

Európa számos országában bevett szokás egy-egy ünnephez kapcsolódva, ahhoz illő díszbe öltöztetni a köztereket. Ennek jegyében várták a szervezők olyan vállalkozó kedvű civilek jelentkezését, akik valamilyen szellemes, dekoratív adventi installációt készítenének a megjelölt helyszínek egyikén.

A városvezetés szerette volna, ha az önkormányzat mellett számos civil szervezet és közösség részt vesz a településszépítésben, felismerve annak közösségformáló, közösségmegtartó erejét. Az alábbi helyszínek közül választhattak a nevezők: Orosháza belvárosa, katolikus templom előtti tér, az Árpád-kert, Gyopárosfürdő, a fürdő bejárata, Rákóczitelep és Szentetornya, valamint a közösségi ház előtti terület.