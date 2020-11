Újítanak és építenek is kerékpárutat Szarvason

A kivitelezői szerződés aláírása előtt Tóth Sándor, a szarvasi polgármesteri hivatal beruházási csoportjának tagja ismertette a projektet. Elmondta, a jelen fejlesztés értéke közel ötszáz millió forint, és összesen négy részre oszlik. Az első az Erzsébet-ligeti fahíd és az Arborétum főbejárata közötti kerékpárút megépítése. A második a Szabadság úti meglévő szakasz – a vasúti átjáró és a sportpálya között – felújítása, a harmadik az Arborétum és a Hármas-Körös töltése közötti szakasz építése, a negyedik pedig Békésszentandrás belterületén két utcához tartozó, egyenként 400 méter hosszú bicikliút felújítása.

Folytatta, az első munkálatait a Strabag Építőipari Zrt. végzi mintegy 141 millió forintból, a kettes szakaszt az Integrál Építő Zrt. 152 millió forintból, a hármast szintén az Integrál 143 millió forintból, a negyediket viszont a Swietelsky Magyarország Kft. valósítja meg 12,5 millió forintból. A munkaterületet a szerdai aláírást követően átadták, amitől számítva hét hónapon belül befejeződnek a kerkékpárút építések, felújítások és szélesítések egyaránt.

Babák Mihály elmondta, a kerékpárutakat célzó projekt Szarvas, Békésszentandrás és a Békés Megyei Önkormányzat konzorciumának köszönhetően valósul meg, a projektmenedzseri feladatokat éppen ezért a megyei önkormányzat látja el. Hozzátette, a hármas szakaszban azért nem tudják felvezetni a gátra, majd onnan elvinni a kompig az új bicikliutat, mert ahhoz meg kellett volna emelni a gátat, aminek jelentős pluszköltsége már nem fért bele a keretbe.

Sinka Imre kifejtette, Békésszentandrás számára nagyon fontos ez a kerékpárút beruházás, hiszen a biciklizés egyrészt egészséges, másrészt pedig a település ezáltal egy újabb járművel is megközelíthetővé válik. Ráadásul meglévő szakaszaik már elöregedtek, felújításra szorulnak, amire a TOP egy igazán széleskörű lehetőséget biztosított, így azok száz százaléka megújulhat, illetve kiszélesedhet. Hozzátette, a fentieken túl az új kerékpárutak építése lehetővé teszi azt is, hogy a közeljövőben összekapcsolódhassanak Jász-Nagykun-Szolnok megyével, amely a megyehatárok elérhetőségére vonatkozó régi célkitűzésüknek számít.

Fontos számukra a jó közlekedés

Babák Mihály kifejtette, régi kapocs már Szarvas és Békésszentandrás között a közlekedés, hiszen sokan bejárnak hozzájuk dolgozni a szomszéd településről, amit nem mindenki tud, illetve akar megoldani autóval. Összeköttetésük ezért már rég elkezdődött, egykor egészen Kondorosig egységessé tudták tenni a kerékpárutakat. Azonban ezek nagyon keskenyek, állapotuk pedig jócskán leromlott mára.

A külterületi szakaszokat ugyan már felújította a Magyar Közút, de a belterületiek még hátra voltak, illetve egy új nyomvonal létesítése is elengedhetetlenné vált. Mindez most a Vízi Színháztól egészen a kompig valóra válik, ami turisztikailag is komoly dolognak számít. Ezentúl a koronavírus is megmutatta azt, hogy egészségesen kell élnünk, amire a biciklizés jó lehetőség.