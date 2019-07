Tolatva párbajoztak a traktorok a kupáért Gyomaendrődön

Zúzós zenékre hatalmas teljesítményű gépek tomboltak az idén második alkalommal megrendezett Turbó Fesztiválon szombaton.

A mezőgazdasági gépeket, azon belül legfőképp traktorokat felvonultató rendezvényen egész nap, szinte megállás nélkül pörögtek a gépek, melynek vezetői a vásártéren felállított pályán bizonyíthatták, hogy ezek a járművek bizony nem csak a földeken állják meg a helyüket. A párbajok lehetőséget adtak arra, hogy szlalomban, gyorsulásban de még akár tolatásban is láthatta a bravúros versenyzőket, a pályán kívül, szalmakockákon helyet foglaló közönség.

A legújabb fejlesztésű John Deerek sorában szerényen bújtak meg a veterán járgányok is, amelyek többsége több mint 30 évet is lehúzhatott már a környező búzatáblákon. Az egész napos futamokat, melyeken a női nem is szép számban képviseltette magát, este egy erőpróba zárta.

Ennek során 30 mázsa súlyú, traktorgumiba öntött betonnal kellett végigszántani a pályát versenyzőknek. A legjobb helyezést elérő pedig a fesztivál vándorkupáját, egy eredeti traktor turbót vihetett haza.