Több panasz érkezik a szigetek miatt Békéscsabán

Visszatérő problémát jelent, hogy néhányan nem a megfelelő módon, hanem illegális hulladéklerakóként használják a szelektív szigeteket, ahol a műanyagot, fémet, papírt és üveget lehet szabályszerűen elhelyezni. Tavaly nyáron pár helyszínt felszámoltak Békéscsabán, azok a területek rendezettebbé is váltak.

Tavaly nyáron még 27 szelektív sziget volt Békéscsabán, ezek közül néhányat teljesen megszüntettek, több esetében pedig csak az üveggyűjtési lehetőség maradt meg. Tízet abszolút nem érintett változás, ezek a Lencsési-lakótelepen és a belvárosban vannak.

Szarvas Péter polgármester elmondta, mivel a családi házas övezetekben élők számára korábban kiosztották a sárga kukákat, ez lehetőséget teremtett arra, hogy a családok elkülönítve gyűjthessék a hulladékot. Ezért ezeken a területeken részben, illetve teljesen megszüntették a szelektív szigeteket. Itt azt tapasztalják, hogy a környezet rendezettebbé vált, nem helyeznek el illegálisan hulladékot.

A megmaradt szelektív szigetek azonban továbbra is problémát jelentenek. A városházára számos bejelentés érkezik, mert egyesek illegális hulladéklerakásra használják a gyűjtőedényeket és azok környezetét. Panaszkodnak a helyiek a rendetlenség miatt, illetve azért is, mert nemcsak újrahasznosítható szemét, hanem kommunális, zöld-, sőt olykor veszélyes hulladék is kerül a szelektív szigetekre, a gyűjtőedényekbe vagy azok mellé. A városvezető kiemelte: folyamatosan figyelik a lakosság jelzéseit, panaszait, így tervezik, hogy az Árpád fejedelem téren a kö­zeljövőben térfigyelő kamerát telepítenek, hogy meggátolják a hulladék szabálytalan kihelyezését.

Szarvas Péter elmondta: azokkal szemben, akik illegálisan helyeznek el közterületen szemetet, a közterület-felügyelők tetten érés esetében intézkedhetnek. Ha tanú igazolja, hogy ki az elkövető, akkor az ügyben rendőrségi feljelentés tehető. Visszatérve a lakossági jelzésekre, kérdésekre: arra vonatkozóan is érkeztek észrevételek az elmúlt időszakban, hogy miért szüntettek meg egy-egy szelektív szigetet. Főleg az olyan területekről futottak be ezek, ahol a családi házas övezet és a társasházak egymáshoz közel találhatóak, ilyen például a Lencsési-lakótelep, az Orosházi út. Ugyanis a társasházban élőknek nincs sárga kukájuk, így nekik nincs lehetőségük külön gyűjteni a hulladékot, pedig szeretnék.