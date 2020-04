Több élelmiszert rendelnek futárral Békéscsabán

A jelenlegi rendkívüli helyzetben a legtöbben ki sem teszik a lábukat a lakásból, aki tudja, online intézi a bevásárlást, házhoz kéri a csomagot, és az ételt is. A szállítmányozó cégek szerint egyre több trambulint, görkorcsolyát és biciklit rendelnek az emberek, de van, akinek a húsvéti sonkát is futár adja át.

A belföldi postai forgalomban egyelőre nem tapasztalható különösebb változás, a küldemények mennyisége gyakorlatilag változatlan – tájékoztatott a Magyar Posta. Hozzátették, a veszélyhelyzet és a koronavírus-járvány miatt azonban egyes webshopok forgalma megugrott, így például jelentősen megnőtt a háztartási tisztítószerek és kozmetikumok forgalma, de az állateledel-forgalmazóktól is nagyobb mennyiségek érkeznek, valamint megemelkedett a trambulinok, görkorcsolyák és kerékpárok száma.

A nemzetközi forgalomról elmondták, a koronavírus-járványt követően erősen akadozottá vált a különböző korlátozások miatt. Vannak országok, ahová nem, vagy csak nagyon nehezen juttathatók el postai küldemények, és igaz ez a bejövő küldeményekre is: nehezen kiszámítható a megrendelt termékek érkezésének ideje.

Közölték, a Magyar Posta számos intézkedést hozott a munkavállalók és az ügyfelek egészségének védelme érdekében. Az ügyfelekkel napi kapcsolatban lévő munkatársak gumikesztyűt és arcmaszkot kaptak, minden dolgozó számára biztosítottak kézfertőtlenítőt. A postákon naponta többször végeznek fertőtlenítő takarítást, és az irodai munkát végző dolgozóiknál – ahol lehetett – elrendelték az otthoni munkavégzést. A posták nyitvatartási idejét módosították: vasárnap zárva vannak, szombaton megyeszékhelyenként egy-egy van nyitva.

A Sprinter Futárszolgálat Békés megyei területi képviselőjét is megkérdeztük a jelenlegi helyzetről. Kukely János elmondta, az autókat folyamatosan fertőtlenítik, az irodákban pedig nem lehet egyszerre kettőnél több ember. Reggelente negyedórás csúszásokkal érkeznek a futárok, azért, hogy ne érintkezzenek egymással. Mindezek mellett a szállítók maszkban és kesztyűben dolgoznak, valamint az érintés nélküli csomagkézbesítést is bevezették. Hozzátette, a munka végeztével a járműveket kitakarítják, -fertőtlenítik, sőt, ózonos kezelést is kapnak.

Mint megtudtuk, a forgalom a járványveszély kezdetén valamelyest visszaesett, a kijárási korlátozás óta viszont újra megnőtt a kiszállítások száma. Pontos adatokról nem nyilatkozott, de annyit elmondott, hogy jelenleg több csomagjuk van, mint tavaly ilyenkor. A jelenlegi trend egyébként az élelmiszer, ezekből egyre többet szállítanak ki, az utóbbi hetekben megnőtt az ilyen jellegű fuvarjaik száma, a boltok például étolajat, lisztet, alapvető élelmiszereket, de sört és bort is kivitetnek velük. A vásárlók pedig, úgy tűnik, jól kezelik a rendkívüli helyzetet, legalábbis a futároktól még nem érkezett jelzés, hogy türelmetlenebbek lennének velük az ügyfelek, illetőleg vigyáznak is egymásra, valamint a futárokra is az átvételnél.

– Most, hogy közeleg a húsvét, sokan küldenek a rokonoknak csomagot, főként az idősebb korosztály kap ezt-azt a családtagoktól – jegyezte meg Kukely János.