Szoborral emlékeznek a húsipar hősére Gyulán

A magyar mezőgazdaságban mindennap azért dolgozunk, hogy értéket teremtsünk ne csak a ma, de a jövő számára is. Ehhez szükség van a hagyományok megőrzésére és továbbvitelére – hangsúlyozta dr. Nagy István agrárminiszter csütörtökön délután Gyulán, ahol leleplezték a helyi nagyüzemi kolbászgyártás megteremtőjéről, Stéberl Andrásról készült szobrot.

Városunk húsipari kultúrájának kiemelkedő alakja volt Stéberl András – fogalmazott ünnepi köszöntőjében Daka Zsolt, a Gyulahús Kft. ügyvezető igazgatója. Mint elmondta, a szakember felismerte a helyiekben rejlő erőt, szakmai tudást és elszántságot. Elvitathatatlan érdeme, hogy megteremtette a nagyüzemi húsfeldolgozás alapjait Gyulán.

– Okos ötleteivel ismertté tette termékeit nemcsak hazánkban, hanem számos külföldi országban is – hangsúlyozta. – Stéberl András egykori üzeme alapozta meg a Gyulai Húskombinátot, s a mai szárazáru gyárat is. Az általa megalkotott recept alapján gyártják napjainkban is a Gyulai kolbászt.

Dr. Görgényi Ernő polgármester elmondta, a fiatal, mindössze 24 esztendős hentessegéd 1912 őszén a Felvidékről nagy reményekkel és kevés pénzzel érkezett Gyulára.

– Később hentesüzletet nyitott városunkban, elindította a hentesáruk kisüzemi termelését – mutatta be Stéberl András tevékenységét. – Termékeit megismerték határainkon túl is. Gyulai kolbásza 1935-ben a brüsszeli világkiállítás aranydiplomás győztese lett. Elindította és felvirágoztatta a gyulai nagyüzemi kolbászgyártást. A Gyulai Evangélikus Egyházközség mecénását, közösségi ügyek támogatóját tisztelték benne, aki dolgozóit ajándékokkal is megbecsülte. Vállalkozása túlélte a második világháborút, és ismét talpra állt. Üzemét 1948-ban a kommunisták államosították.

Hangsúlyozta, a szoborral tisztelegnek a gyulai húsipar dicsőséges múltja és mindazon hentesmesterek előtt is, akik hozzájárultak a gyulai termékek sikeréhez.

– Emellett elismerjük a ma élő, dolgozó húsipari szakemberek munkáját, és kifejezzük a gyulai húsipar jövőjébe vetett hitünket – tette hozzá.

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, Stéberl András olyan alkotó polgára volt a városnak, akinek emlékét méltán őrzik szoborral.

– A Gyulai kolbászt világhírűvé tette, ami a mai napig fontos brandje a városnak – fogalmazott. Utalt ugyanakkor arra, hogy néhány éve a gyulai húsipart komoly veszély fenyegette, amit az Orbán-kormány segítségével védtek ki.

Pápai Attila evangélikus lelkész Stéberl András egyházi közösségben betöltött szerepét idézte fel.