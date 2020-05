Straub Dezsővel és Reviczky Gáborral lógattak be Gyulán

A gyulai Kiss Gábor-horgásztónál megtartott csapatépítő programmal hangolódott a HorgÁszok című vígjátéksorozat hamarosan elkezdődő forgatására a Romis Film Straub Dezsővel és Reviczky Gáborral felálló stábja szerdán. A két kiváló művész egyébként civilben is horgászik, nem is akárhogyan, így mindketten testhez állónak tartják a rájuk váró szerepet.

A HorgÁszok című film forgatásának első helyszínén jártunk szerdán a fürdővárosban, de a teljes film nagy részét Békés megyében, Gyulán, Biharugrán, a Körösökön vesszük majd fel – tudtuk meg Varga Ádám producertől, a Romis Média Group ügyvezetőjétől.

A csapatépítés különleges keretek között zajlott, hiszen voltak, akik a környezet adta lehetőségeknek megfelelően horgásztak, míg Charles Bronson magyar hasonmása, Robert Bronzi harmonikán játszott, illetve énekelt is. S persze szó esett a HorgÁszokról is, amelynek egyik főszerepét a Jászai Mari-díjas Straub Dezső fogja alakítani. A színművész egyébként civilben is horgászik, sőt a horgászat egyik hazai nagykövete.

– Bár halat nem eszem, nagyon szeretem ezt a sportágat, és már nagyon régen csak szakáll nélküli horgot használok, ami méltányosabb, kíméletesebb a hallal – ecsetelte Straub Dezső, aki néhány éve a médiakupán 18,6 kilós ponttyal győzött, de 30 kilósnál nagyobb csukákat is fogott már.

A filmről szólva elmondta, a horgászat fontos háttere lesz a filmnek, de az emberi viszonyok is a középpontba kerülnek majd. A történetben szintén fontos szerepet betöltő kocsmárosnét pedig Szabó Erika formálja majd meg.

– A jelentős korkülönbség miatt aligha a „nőért” való csatározás fogja előrevinni a sztorit. A két öregedő legény vélhetően inkább segíti majd a fiatal lányt – húzta alá.

Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai-díjas színművész, a horgászat nagykövete, a másik főszereplő elárulta, mindig különleges érzés Békés megyébe, a Viharsarokba érkezni.

– Már sehol az országban nincsenek olyan különleges földek, mint itt – folytatta a gondolatot. Felidézte, hogy néhány évvel ezelőtt a Hippolyt egyik főszerepét alakított a Békéscsabai Jókai Színházban.

– Rettenetes boldogság volt számomra megtapasztalni azt, hogy valamennyi előadásra minden jegy elkelt. Amikor az utcán találkoztam az emberekkel, mindenki mosolygott, kedves volt, ami egy színész szempontjából nagyon lényeges visszajelzés – árulta el.

Reviczky Gábor szólt arról is, hogy hamarosan elkezdik a HorgÁszok forgatását, amelyet a Netflixhez hasonló módon láthatnak majd az érdeklődők.

– Nem lerohanni akarjuk a nézőket, hanem pozitív élményeket átadni – sorolta a művész. – Szeretnénk bemutatni, hogy a horgászok nem afféle csendes őrültek, mint ahogyan többen gondolják, hanem sokat jelent számukra ennek a sportnak, tevékenységnek a kedvező hatása. Arra is ráirányítjuk a figyelmet: mennyire fontos, hogy az ember közelebb kerüljön a természethez, a vízhez.