Sétával emlékeztek Szathmáry Nikolettre

Sétával emlékeztek Szathmáry Nikolett eltűnésének huszonkettedik évfordulójára kedden délután Gyulán.

Az emlékezők ezúttal is a művelődési központtól a Törökzugi ABC-ig járták végig azt az utat, amit a kislány is megtett eltűnése előtt, 1998. január 14-én. Huszonkét esztendeje a hét és fél éves Szathmáry Nikolett néptáncóráról hazafelé tartva tűnt el. A kislány földi maradványait három évvel később nádvágók találták meg a Csabai út mellett egy zsákba rejtve; a gyermek gyilkosság áldozata lett. Iszály-Szilágyi Edit, Niki édesanyja elmondta, az emléksétát több ok miatt hívták életre.

– Szeretném, ha Nikit sosem felejtenék el az emberek, ahogy az is fontos számunkra, hogy amit vele tettek, ne merüljön feledésbe – fogalmazott az anyuka. – Bízom benne: a megemlékezés hozzájárul ahhoz, hogy a családok tagjai jobban figyeljenek egymásra, és ilyen tragédia még egyszer ne fordulhasson elő. Az édesanya tud arról, hogy néha érkeznek bejelentések a rendőrségre Niki eltűnésével kapcsolatban, egyelőre azonban nem fogalmazódott meg olyan információ, amely közelebb vinne az elkövető kézre kerítéséhez.

– A véletlenen múlik, hogy kiderül-e, ki bántotta Nikikét – tette hozzá. – Talán, ha egyszer véletlenül az elkövető, vagy valaki, aki tud az esetről, elszólja magát, akkor derülhet fény a szörnyűségre. Nagyon sok idő telt el, az is megtörténhet, hogy az elkövető már nem is él .

Néhány éve felmerült, hogy a tettes börtönben ült, és ott meg is halt.

– Ha valóban ő volt az, sosem tudjuk meg. Nekem ugyan olyan érzésem van, hogy nem az illető tette – árulta el az édesanya. Szathmáry Niki idén nyáron lenne harmincéves.

– Nem tudom, mivel foglalkozna, mert nagyon sok minden érdekelte. Egyvalamiben biztos vagyok, huszonkét éve nagyon fáj a hiánya.

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre megerősítette, a Szathmáry Nikolett halálának ügyében elrendelt nyomozást a rendőrség felfüggesztette, de a 3 millió forintos díjkitűzés változatlanul érvényben van. A nyomozók minden, a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható bejelentést,információt, értesülést, amelyet még nem vizsgáltak, ma is soron kívül ellenőriznek és indokolt esetben a nyomozásfolytatásáról döntenek.

