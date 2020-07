Robogóra ül a megye, keresettek a motorok

Több száz új és használt motorkerékpár talált gazdára tavaly Békésben. Az eladók elmondása szerint keresik a kétkerekűeket a megyében, és egyre többen érdeklődnek az elektromos meghajtással működő járművek iránt is. A legtöbbet azonban még mindig a benzinnel működő, használt motorokat viszik.

Tavaly közel nyolcvan új motorkerékpárt helyeztek forgalomba megyénkben – derült ki a Datahouse Kft. adataiból. Békésben az új motort választók kedvenc márkája a Honda, ebből 21 járművet vásároltak, a Suzuki áll a második helyen 17 darabbal, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Yamaha került 12 modellel. Erről a helyről egyébként nem sokkal csúszott le a BMW, ebből a márkából mindössze néggyel kevesebbet értékesítettek, mint Yamahából.

A használt járgányokból jóval többet regisztráltak Békésben, több mint háromszáz motor került forgalomba az elmúlt esztendőben. Itt is első a Honda, ebből majdnem annyi került az utakra, mint az új motorokból összesen: 74 darabbal bővült a békési utakon futó Hondák száma. A második helyen holtverseny alakult ki, a Suzuki- és a Yamaha-tulajdonosok száma is 47-tel nőtt. Sőt, a harmadik helyre is két márka került, a BMW-ből és Kawasakiból márkánként egyaránt 34-et regisztráltak. A többi márka a dobogósokhoz képest kevésbé keresett, a negyedik helyen álló KTM-ből például mindössze nyolc került a megyei utakra.

Nagy Ferenc, a Rekord-Mobil motorosbolt tulajdonosa szerint keresik a motorokat a megyében, főként a nagyobb kerekű, használt robogókat. Elmondta, az elmúlt másfél hónapban a korábbi évek hasonló időszakához képest jelentősen nőtt az eladott járművek száma. A vevők többsége – nagyságrendileg hatvan százaléka – használt benzines járgányt keres, de egyre nagyobb az érdeklődés az elektromos kerékpárok és a motorok iránt is. Előbbivel kapcsolatban azonban megjegyezte, a vonatkozó szabályozásokat sokan eltérően értelmezik, vagy nem veszik figyelembe, az például, hogy lehet-e az e-kerékpárokon gázkar vagy sem, tapasztalata szerint nem mindenkinek egyértelmű.

A békéscsabai Bajko Szabolcs öt éve használ egy Honda robogót. Elmondása szerint a gép Japánból, „ömlesztve” érkezett, hatalmas hajókonténerben. Elárulta, többen is foglalkoznak azzal, hogy a távoli országban már nem piacképes, de legtöbbször még jó állapotú járgányokat behajózzák 20-40 méteres konténerekbe pakoltatva, és itthon egyesével értékesítik azokat. Szabolcs szerint a használt robogóknál arra kell figyelni, hogy legyen, aki „rendbe tudja tenni a járgányt”. Úgy fogalmazott, a motorok javítása megoldható, és utána még sok kilométeren lehet hű társ az utakon. Neki egyébként van egy elektromos rollere is, ezt négy hónapja szerezte egy távol-keleti online boltból. – Egy hazai tesztoldalon olvastam róla, és olyan jókat írtak, hogy megrendeltem. Nem bántam meg, könnyű, gyors, és pikk-pakk összecsukható, elsősorban a városban használom, de a Körös-parton is többször körbegurultam már – mesélte a fiatal férfi.