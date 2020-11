Polgárőrökkel járőrözött a békési polgármester

Rendhagyó járőrözésbe kapcsolódhattunk be pénteken este a békési polgárőrség tagjaival. A szolgálat egyik egyediségét az adta, hogy azon részt vett Kálmán Tibor, a város polgármestere, aki maga is tagja a szervezetnek.

Péntek, 19.45: Megérkeztünk a polgárőrség Petőfi utcai székházához, ahol már az este 8 órás „rajtra” készen várt minket Virág István, a megyei polgárőrség sajtóreferense és Fehér János. János egy héten több alkalommal is Köröstarcsáról jár át Békésre, hogy részt vegyen a polgárőrség munkájában. Virág István pedig fiatalosan és lendületesen az egyik legaktívabb tagja a helyi szervezetnek.

19.47: Virág István elárulta, az ő ötlete volt Kálmán Tibor meginvitálása a járőrszolgálatba.

– A közelmúlttól polgármesterünk is tagja a polgárőrségnek. Szerettem volna, hogyha velünk tart egy esti szolgálatra. Első hívásra eleget tett a meghívásnak – mondta a sajtóreferens, akitől megtudtuk, hogy két fő céljuk a kijárási korlátozások betartására való odafigyelés és a bűnmegelőzés. Fehér Jánossal közösen ekkor már négy órája voltak szolgálatban. Különösebb problémával nem találkoztak, a buszpályaudvaron kellett felhívni a maszkviselésre a figyelmet, de a kérésnek azonnal eleget tett az érintett.

19.49 Megérkezett Kálmán Tibor polgármester. Mint elmondta, közeledik az adventi ünnepkör, miközben a kijárási korlátozás is él.

– Mint polgárőr is szeretném teljesíteni, amit vállaltam. Először jövök járőrözni a szervezet tagjaival, de biztos, hogy nem utoljára. Bevallom, kíváncsi is vagyok, hogy mit fogunk látni – tette hozzá.

19.57 A tervezett kezdés előtt három perccel vágtunk neki az útnak. A város csendbe borult, csak néhány autó húzott el a polgárőrök járőrözéshez illően lassan hajtó és fotós kollégánk mögöttük haladó autója mellett. Gyalogosokat nem láttunk, azt viszont igen, hogy már több házat adventi díszbe öltöztettek, és a szépen feldíszített városi karácsonyfa is ízlésesen betölti teret. Az advent az elcsendesedés és a remény időszaka. Előbbit most „készen kaptuk”, utóbbira pedig nagyon régen nem volt már ekkora szükség. Közben mély, kellemes hangon megszólalt a katolikus templom harangja.

20.04: Első „megállóhelyünkre”, a buszpályaudvarra gurultunk be. A polgárőrök és a polgármester körüljárták a létesítmény. Egy ideig senkivel nem találkoztunk, csak néhány perccel később állt meg egy kisbusz, amiből néhány fiatal szállt ki, akik azon mód hazafelé indultak, maszkban. Később egy nő érkezett a pályaudvarra, szintén maszkban. Közben megérkeztek a rendőrség járőrei is, akikkel Kálmán Tibor váltott néhány szót, majd tovább indultunk.

20.17: A Mezőberény felé vezető úton autóztunk, majd a Békés határában lévő egykori benzinkútnál fordultunk meg. A világosban átlagos terület így az esti fényekben kissé apokaliptikus képet öltött magára.

20.29: A Murony felé eső ipari terület felé vettük az irányt. Emberrel továbbra sem találkoztunk. Az ipari részen egészen szürreális kép fogadott, a ködszitálás olyan sűrűvé vált, mintha a hó hullott volna.

20.48: Tovább pásztáztuk a város utcáit és elautóztunk Dánfokig. Szinte hihetetlen, hogy ahová nyáron tömegek zarándokolnak el, hogy megmártózzanak a kellemes vízben, most teremtett lélekkel sem találkoztunk. Kicsit elidőztünk, elbeszélgettünk néhány témáról. A köd szitált tovább.

21.15: Ismét a buszpályaudvarhoz érkeztünk, amit továbbra is nyugalom uralt.

21.30: A Veres Péter térre „futottunk be”. Sehol senki. Az emberek otthonaikba húzódtak vissza. Gyalogosan is tettünk egy nagyobb kört.

21.58: Újabb közel 20-25 perces járőrözés után visszaérkeztünk a polgárőr székházba. A tapasztalatok a korábbiakhoz hasonlóak voltak.

22.00: Gyarmati Sándor, a megyei, egyben a békési polgárőrség elnöke hírportálunknak elmondta, több polgármester is tagja a polgárőrségnek. – Nagyon jó üzenete van, hogy Kálmán Tibor is részt vett a járőrözésben – tette hozzá. – Ahogy az is pozitív, hogy az emberek betartják a korlátozásokat, csak így sikerülhet.