Ősszel több a tennivaló a kertben

Szép lassan beköszönt az ősz, az évszakváltással egy időben pedig megszaporodnak kerti teendőink is. A munkálatoknak egyetlen célja van: felkészülni a téli időszakra.

Az őszi időszak ideális arra, hogy elvégezzük a ki-, illetve átültetéseket. A szeptember végi-október eleji napsütés épp megfelelő talaj-hőmérsékletet biztosít, az őszi esőzések hatására pedig a talaj nedvességtartalma is optimális az új gyökerek kifejlődéséhez. Ilyenkor kell kiültetnünk például a rózsát, a tavasszal kinyíló virághagymákat, de a tuját, a cserjéket, a tiszafákat is. A nyírfa kivétel, mert az tavasszal jobban megered.

A lombhullató fák, cserjék hajszálgyökér-fejlődése nem áll le még télen sem, így tavasszal, amikor kihajtanak, már bőséges tápanyaggal látják el a föld feletti részeket. Egy ilyenkor kiültetett fánál először csak a gyökérzet fejlődik, maga a növény csak vegetál és sokszor el is pusztul. Kiültetés után fontos, hogy takarjuk le a növények töveit. Fáknál és cserjéknél erre a kiásott föld is alkalmas, az örökzöldek, fenyők takarására a lehullott lombot, kérget, faaprítékot használhatjuk. Az évelő növényeknél ajánlott teljes takarást alkalmazni.

A gyep téli ellensége az alacsony hőmérséklet, a kevés napfény és a nagy nedvességtartalom. Fontos, hogy a lehullott leveleket szedjük össze, mert az ott hagyott levélhulladék elveszi a fényt, a gyepen barna foltok alakulhatnak ki és be is mohásodhat. Az utolsó nyírásra november elején kerüljön sor, de nem szabad teljesen rövidre nyírni a füvet (minimum 5 cm legyen), mert így több napfényt tud hasznosítani az amúgy is rövid nappalokon.

Ilyenkor érdemes az őszi gyeptrágya alkalmazása is, mert az abban levő kálium erősíti a füvet és ellenállóbbá teszi a faggyal szemben. Semmiképpen se használjunk hagyományos gyeptrágyát, mert annak fő alkotóeleme, a nitrogén éppen a fű növekedését segíti elő, ami a faggyal szembeni érzékenységét is növeli.

Vágjuk vissza a bokrokat és cserjéket körülbelül a méretük negyedére (ez fajtától változhat), a sövényeket pedig éppen annyira, hogy ne keletkezzenek rajta lyukak. Így megelőzhető a cserjék elhalása és a sövények korhadása.

Még az első fagy előtt eresszük le a kerti csapot, vízmentesítsük az öntözőeszközöket, a cserepes növényeket pedig tegyük védett helyre. A leander esetében egy kicsit még várhatunk, hiszen a legenda szerint a növény -5 Celsius fokig még elviseli a kisebb fagyokat, ám nulla fok körül már érdemes teleltetni egy zárt, nem túl sötét helyen vagy a szabadban, egy védett teraszon vagy balkonon. Itt fontos, hogy a cserepet és alatta a padlót szigeteljük, télen pedig csak annyira öntözzük, hogy ne száradjon ki a növény földlabdája.

Ha ezeket az alapvető tennivalókat elvégezzük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy mire eljön a tavasz, növényeink is felkészültebbek, erősebbek lesznek majd.