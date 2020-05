Nyári táborok: széles kínálattal készülnek Békés megyében

A kormány engedélyezte a nyári napközis táborok megtartását, így meg lehet kezdeni azok szervezését, meghirdetését, hamarosan pedig döntés születik arról, hogy lehetnek-e bentlakásos programok is. Bár a pontos szabályozás még nem ismert, a szervezők már Békés megyében is végzik az előkészületeket a napközis táborokkal kapcsolatban.

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a Facebook-oldalán arról írt, hogy sok kérdés érkezik a szülőktől a nyári szünetre vonatkozóan. Mint kiemelte: lehet táborokat tartani, de azok feltételeiről, szabályairól azonban még várják a pontos rendelet megjelenését.

– A múlt héten már egyeztettem Bánki Andrással, a Békéscsabai Tankerületi Központ igazgatójával. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, akkor a korábbi évekhez hasonlóan, közösen megszervezzük a nyári napközis tábort – fogalmazott.

A Csabagyöngye és a Kollabor egyaránt készül

A Csabagyöngye Kulturális Központ közel 40 napközis tábor megvalósítását tervezi – erről az intézmény ugyancsak a Facebook-oldalán számolt be. A helyszínek között a központi épület mellett a Jaminai Közösségi Ház, a Lencsési Közösségi Ház és a Meseház is szerepel. A kulturális központ szakemberei arra kérték az érdeklődőket, hogy kísérjék figyelemmel híradásaikat. A megvalósítást szabályozó rendelet ismeretében tesszük majd közzé felhívásainkat, melyekből a tematikus táboraink témái, időpontjai, helyszínei és részvételi díjai is megismerhetőek lesznek. – fogalmaztak.

A békéscsabai Kollabor Élményközpont ugyancsak várja a pontos szabályozást, de – mint azt Koszecz Sándortól, az intézmény vezetőjétől megtudtuk – négyféle, 12–18 éves korosztály számára szervezett táboruk már biztosan lesz. Első tematika a gördeszkaépítés és a márkaépítés köré szerveződik, emellett Békéscsaba vlogger szemmel szerveznek filmes tábort. A Zero waste a konyhában nemcsak a főzésről, hanem arról is szól majd, hogy az ételek készítése közben mit tehetünk a környezetünkért. Végül, de nem utolsósorban a videojáték-készítésbe szintén belekóstolhatnak a fiatalok.

Gyulán más lesz az idei Hetedhét Játékváros

Szabó Enikő, a gyulai Mi egy Másért Közhasznú Egyesület szakmai vezetője hírportálunknak úgy fogalmazott, várhatóan idén is megtartják a város egyik legnépszerűbb nyári táborát, a Hetedhét Játékvárost.

– Ez a játékváros azonban nem a megszokott lesz – fogalmazott hírportálunknak a szakember. – Egyelőre nem ismerjük az előírásokat, így arról még korai lenne beszélni, hogy mekkora létszámmal, miként, milyen formában szervezhetjük meg a programot. Egy kis türelmet szeretnénk kérni a fiataloktól és a szülőktől egyaránt.

Kálmán Tibor, Békés polgármestere kérdésünkre elmondta, a helyi családsegítő nyári tábora mindenképpen működni fog. Az eseménynek a tájház mellett található, a Nefelejcs egyesület által kezelt ingatlan ad majd otthon. A településvezető kiemelte, a kulturális központ ugyancsak gondolkodik nyári táborok szervezésében, ahogy több civil és sportszervezet is ugrásra készen várja az előírások megjelenését.

– Dánfokon a végéhez közelít a szabadstrand területét érintő beruházás. Bízom abban, hogy júniusban már használhatják az érdeklődők, így a gyerekek is – ecsetelte. – A bentlakásos táborok lehetőségével kapcsolatban egyelőre még sok a bizonytalanság. Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a vízi- és kerékpáros vándortáborokról, de amíg a bentlakásos, bentalvós programokról nem születik kormányzati döntés, korai bármit is mondani.

Orosházán füves területen karatézhatnak majd

Az orosházi Kyokushin Karate Szabadidő Kör és Aerobic Szakosztálya júniusra már szervezi nyári táborát, amivel immár húszéves hagyományaikat folytathatják. Balogh Jenifer edző azt tapasztalja, van igény a szülők és a fiatalok részéről is. Több megyei településen jelen vannak, ilyenkor, nyáron alkalom nyílik arra, hogy együtt eddzenek, de a tábor nyitott mindenki előtt, csatlakozhatnak, akik szeretik a mozgást a szabadban. Gyopároson, füves területen szervezik meg a napi programjaikat az óvodás és a kisiskolás korosztály számára. A segítő szülők a járványhelyzet előírásainak betartatásában is a trénerek segítségére lesznek.

A battonyai önkormányzat egészségügyi és szociális szervezete által évek óta biztosított nyári tábor iránt már rengetegen érdeklődtek. Normál esetben, az elmúlt években 40 család gyermekeinek, plusz a 30 tanodásuknak biztosítottak reggel 7-től 17 óráig tartalmas elfoglaltságokat. Korobán Éva intézményvezető elmondta, biztos, hogy lesz tábor idén is. Ám a feltételeket, a létszámot, a veszélyhelyzeti körülmények biztosítására vonatkozó rendelkezéseket meg kell ismerniük.

Szarvason már most óriási az érdeklődés

Kugyeláné Décsei Mónika arról tájékoztatott, hogy a Szarvasi Arborétumban, általa szervezett nyolc nyári gyermektábor mindegyike zöld utat kapott, mivel egytől egyig napközis jellegűek. A kommunikációs munkatárs hozzátette, a turnusok alatt természetesen az aktuális óvintézkedéseket betartják, azok mellett minden a megszokott rendben működik majd. Elárulta, az érdeklődők száma olyannyira magas volt, hogy az elsőként meghirdetett turnust már le is kellett zárnia.

Szigeti Anna, a Cervinus Teátrum sajtóreferense elmondta, intézményük is elindíthatja idei napközis gyermektáborait, melyből összesen hetet terveztek 2020-ra. Ezek között vannak fél és egész naposak is, illetve van, amelyikből kettőt is indítanak. Hozzátette, az érdeklődés a korlátozások feloldásával programjaikra megugrott, a tábor férőhelyeinek eladása az elmúlt csütörtöki meghirdetés óta 50 százalékosra tehető.

A strandot várhatóan június 1-től újra üzemeltetjük, viszont az ifjúsági táboruk nem működik ebben a szezonban – erről már Valánszki Róbert, Dévaványa polgármestere számolt be hírportálunknak. A település iskolái már korábban lemondták foglalásaikat és a magánszemélyekét is visszamondják, azok díjának folyamatos visszatérítésével – tette hozzá.