Most fotelből nézhettük végig a gyulai vár különleges tárlatát

A túrát természetesen a várkertben kezdtük, ahonnan gyönyörű napsütés kíséretében megnézhettük kívülről az épületet, a Rondellát, illetve az ott található lovas szobrot is. Az online várlátogatást egyébként a „maradj otthon” kezdeményezés részeként biztosítja az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Az erődítménybe bejutva a körfolyosón az egész területet végigjárhattuk, a nézőpontok is jól variálhatók a lehetőségek között.

A gyulai vár 24 kiállító teremmel rendelkezik: a földszinten található a várbörtön, az éléstár, a sütőház, a kovács- és a fazekasműhely, a borozó-galéria és a kápolna. Az emeleten várúrnői, várúri és várnagyi lakosztályok, várúri hivatali szoba, szandzsákbég fogadószobája, fegyvertár, alabárdosterem és lovagterem található. Elsőként a lovagterembe „léptünk be”, aminek bútorzata korabeli minták alapján készített rekonstrukció, melyhez hasonló térben tanácskoztak és étkeztek a vár vitézei. Manapság is hasonló rendeltetése lenne a teremnek: a járvány nélküli időszakban fogadások, megbeszélések, kisebb konferenciák színtere.

A fegyvertár is számos érdekességet kínál. A megtekinthető fegyverek mellett itt állítottak emléket a vár hős végvári vitézeinek, akik Pertef pasa 30 ezres seregét tudták 63 napon át feltartóztatni a gyulai végvár falai alatt. Ezzel a katonai bravúrral a magyarországi török végvári harcok közül Gyula ostroma volt a leghosszabb. Az alabárdosteremben a fegyvertárból kimaradó 15–17. századi hajítógerelyek, lándzsák, csáklyák, kopják, pikák, alabárdok, csatacsépek, csatacsillagok, csatabunkók láthatók. Magát a termet dolgozószoba-jelleggel rendezték be: gyönyörűen faragott 16–17. századi fiókos szekrények és asztal tekinthető ott meg. A szandzsákbég dolgozószobájában a török kor tárgyi emlékei tárultak a szemünk elé. A két álló vitrinben jellegzetes török fegyverek, szpáhi sisak, sodronying, pajzs, kovás puska és díszes török szablya látható.

„Jártunk” a várúri és várúrnői lakosztályban is. A várúr hálószobája egyszerűbb bútorokat rejt. Látható az enteriőrben egy 16. századi kazettás ágy és gyertyatartó rekonstrukciója. A kandallóban és előtte 16. századi tűzikutyák kerültek elhelyezésre, míg velük szemben egy 15. század végi könyvszekrény rekonstrukciója tekinthető meg.

A várúrnői lakosztály három részből áll. Az első terem az előtér, ahonnan a vár kápolnájának karzatára is el lehetett jutni. Így a lakosztályból betegség vagy gyermekágy idején közvetlenül mehettek a kápolnába. A második terem a várúrnő fogadószobája, aminek legszebb berendezési tárgya a 16. századi fiókos szekrény. A várúrnői lakosztály harmadik terme a vár egyetlen faburkolatú helyisége. A sütőház legimpozánsabb része a kemence, ami a várban ülésező megyei tisztikar, az uradalmi személyzet és a rabok kiszolgálására épült a 18. században.

Kiváló kilátás virtuálisan is

A többi termet is érdemes felkeresni: jelenleg persze virtuálisan, de talán előbb-utóbb személyesen is. A várbörtön, a kamra, a fazekasműhely egyaránt rengeteg érdekességet tartogat, érdemes (lenne) ezeken a helyeken is elidőzni. Tériszonyosként különösen közel állt hozzánk, hogy fotelből nézhettünk körül a várfokról, ami szép kilátást biztosít a városra. Néhány napon belül az Almásy-kastélyhoz hasonlóan az online séta mellett online tárlatvezetés is elkezdődik a vár oldalán.