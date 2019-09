Modellezők érkeztek Békéscsabára

Nemzetközi vasútmodell kiállítást és mozdonyparádét rendezett a VOKE Vasutas Művelődési Háza, idén tizenötödik alkalommal. Ez évben három teljes napon át, péntektől vasárnapig a vasúti modellek, a terepasztalok és a mozdony makettek kerülnek középpontba a megyeszékhelyen.

Mint megtudtuk, több mint harminc kiállító vesz részt az idei eseményen, mely összesen négy helyszínen várja az érdeklődőket. A rendezvényre az ország több pontjáról, és külföldről egyaránt érkeztek. A felépített terepasztalokon látványos, aprólékosan kidolgozott apró mozdonyok, és egyéb járművek közlekednek. A rendezvényre érkező több klub, gyűjtő, egyébként az általa hozott egyes tereprészeket, a kiállításon összekapcsolta egy nagy egésszé, mivel azok kompatibilisek egymással.

Mohácsiné Szeverényi Ágnes, a művelődési ház intézményvezetője elmondta, az idei év újdonsága, hogy Európa egyik legjelentősebb modellgyártója is képviselteti magát a kiállításon, a vállalat évente kizárólag két-három helyszínen jelenik meg, köztük most elsőként Békéscsabán. A gyártó hazai képviselője olyan diorámákat, tereptárgyakat is magával hozott, ahol például mozgó, csipegető tyúkok, éppen tüzet oltó egyenruhások láthatók.

A kiállításon megtalálható egy úgynevezett „kézműves bütykölde” is, ahol a megvásárolt modelleket, kiteket, szakértő segítséggel, helyben össze lehet szerelni. A szükséges ragasztót, ollót és egyéb eszközöket a helyszínen biztosítják a résztvevők számára. A szervezők a családokra, és a legkisebbekre is gondoltak, így játszósarok is van.

Mindezek mellett fotókiállítás nyílt, szombaton pedig vonattal látogatható a fűtőház, de vonatos akadálypálya, és a kisebbeknek kerti vasút is szerepel a programok közt. A MÁV-Start pedig többféle szakmai bemutatót tart, ahol az érdeklődők megismerhetik az egyes vasúti szakmákat, feladatokat.